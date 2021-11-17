Уроженец Ярославской области, который 20 лет провел в неволе, направляется в столицу Казахстана Нур-Султан

Алексей Котов сейчас направляется в Нур-Султан, затем планируется его перелет в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Котов, уроженец Ярославской области, спустя 20 лет, которые он провел в трудовом рабстве в Казахстане, вот-вот вернется домой. Как сообщает Посольство России в Казахстане, Алексей Котов сейчас направляется в Нур-Султан, затем планируется его перелет в Москву, где его встретит сестра.

- По словам Котова, в дальнейшем он собирается выехать на малую родину в Ярославскую область, где намерен устраивать свою жизнь, - уточнили в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

Видео, на котором мужчина просит вызволить его из плена, был опубликован в социальных сетях и во время мониторинга привлек внимание правоохранительных органов Казахстана. На место выехали сотрудники Посольства России в Казахстане, и им Алексей сказал, что желает вернуться домой, в Россию.

- Правовой квалификацией ситуации, в которую попал Алексей Котов, в Казахстане занимаются местные правоохранительные органы Республики во взаимодействии с МВД России, - сказали в посольстве.

В Ярославской области свою проверку начало региональное Управление СКР. Пока решаются правовые вопросы, дома, в Гаврилов-Ямском районе Алексея ждут родители, многочисленные братья и сестры.

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