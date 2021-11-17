Качеством, а не количеством: Новые люди проведут исследование транспортной реформы в Ярославле

Новые люди проведут исследование транспортной реформы в Ярославле Фото: Мэрия Ярославля

В начале ноября врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев раскритиковал транспортную реформу, начавшуюся за несколько месяцев до его прибытия в регион. Он потребовал от ответственных чиновников добиться «кардинальных изменений». Для достижения этой цели была создана межведомственная рабочая группа, а для обратной связи от горожан в WhatsApp запустили чат.

Тем временем в процесс вновь вступают активисты ярославского отделения партии «Новые люди». Задолго до старта реализации реформы они проводили круглые столы и выходили на улицы города, чтобы узнать мнение жителей, собрать их предложения и передать властям, чтобы они смогли учесть эти сведения при подготовке.

На этот раз команда будет опрашивать пассажиров уже постфактум: все изменилось еще в июле, и выводы успели сделать уже все.

— Мы будем ездить в транспорте и общаться с другими пассажирами на тему эффективности транспортной реформы. Новые люди собирают предложения горожан через анкетирование, а не в мессенджерах или социальных сетях, чтобы это были живые, конкретные мнения. После мы систематизируем эти сведения и передадим выжимку начальнику управления городского пассажирского транспорта Сергею Волканевскому и мэру Ярославля Владимиру Волкову, — рассказал заместитель руководителя ярославского отделения партии «Новые люди» Владимир Карпов.

Собеседник отметил, что пожелания «сделать больше автобусов» учитываться, скорее всего, не будут. Об этой необходимости было понятно еще в самом начале, и до сих пор сказано уже немало. Сегодня нужно говорить о комфорте поездок, способах оплаты, качестве работы кондукторов, об остановочных комплексах и так далее.

— Я считаю, что транспортная реформа не заканчивается на перетасовке маршрутов и увеличении количества техники. Здесь нужно смотреть глобальнее: приводить остановкив порядок, повысить комфортабельность перевозок, заняться качественным информационным сопровождением. До сих пор многие люди гадают, доедут ли они на том или ином автобусе до нужного места. Что мешает разместить подробные схемы в каждом салоне? Не говоря уже об электронных табло или хотя бы печатных изделиях на остановках, — заключил Карпов.

Год назад Новые люди уже устраивали круглый стол с жителями, на котором собрали предложения жителей и передали в администрацию города. Сейчас активисты надеются повторить успех.