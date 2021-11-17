Кто виноват и что делать: история многодетной семьи из Ярославской области, в которой творится хаос

Любовь Галанина, появившись в студии, сразу накинулась на свою мать с кулаками. ФОТО: скрин из программы "Мужское/Женское"

11 лет назад в этой семье из деревни Миглино Ярославской области уже случилась трагедия. В пожаре заживо сгорели три ребенка – двухлетняя Оксана, трехлетняя Кристина и пятилетняя Анжелика. Это были дети младшей дочери Галины Щитовой, героини программы «Мужское/Женское», которая вышла в эфир вчера, 15 ноября. Мать девочек погибла еще раньше. Галина, по ее словам, просила опеку отдать ей внуков, но никто не реагировал на просьбы.

- Я ни до кого не могла достучаться, никто не слышал меня. Я доказывала, что с папой они жить не могут. Девочки жаловались мне постоянно, - рассказывает Галина о трагедии, произошедшей 11 лет назад.

Сейчас угроза нависла над детьми старшей дочери Галины - Любови Галаниной. Бабушка уверена, что ее внуки находятся в опасности, но никакие инстанции не реагируют на ее просьбы забрать пятерых детей у их матери. Любовь, в свою очередь, считает, что Галина спекулирует на семейной трагедии для собственной выгоды. Мать пятерых детей уверена, что бабушка хочет лишить ее родительских прав, чтобы забрать внуков себе и получать за них деньги от опеки.

После Любови Галаниной, в студии появилась ее старшая дочь Елена. ФОТО: скрин из программы "Мужское/Женское"

Пятеро детей, о которых идет речь, это три мальчика и две девочки – шестилетний Родион, семилетняя Вероника, девятилетний Кирилл, двенадцатилетний Тимофей и девятнадцатилетняя Елена. По словам Галины Щитовой, ее дочь не занимается своей семьей и у всех детей разные отцы.

- Она, Любовь, родила Лену, месяц побыла с ней, сунула мне в руки и сказала: «Я пошла гулять». Я говорю: «Ты хоть ребенка спать уложи», а она мне: «Привыкай». К чему привыкать – я не поняла, - рассказывает Галина о своей дочери.

Сейчас Любовь увезла троих детей в село Дюдьково Рыбинского района к своему новому избраннику Михаилу, с которым они подали заявление в загс. По словам бабушки Галины, Тимофей боялся туда ехать и остался с ней. Летом Любовь уже ездила в Дюдьково вместе с детьми.

- Дети рассказывали, что ели поросячьи хвосты, сами себе зарабатывали на хлеб, что новый сожитель Любови Миша их обижал и распускал руки, - сказала Галина Щитова.

Любовь Галанина, появившись в студии, сразу накинулась на свою мать с кулаками и кричала о том, что Галина не получит детей. Любовь заявила о том, что всю жизнь вкалывала и зарабатывала деньги, хоть иногда и не официально. Также, она рассказала, что гражданский муж ее матери Галины бьет ее детей, с чем Галина категорически не согласилась.

Некоторые из детей, находящихся сейчас со своей матерью, рассказали о том, что у бабушки им приходилось носить дрова и убираться, но они хотят остаться жить с мамой и Михаилом.

После Любови Галаниной, в студии появилась ее старшая дочь Елена. Она «последовала примеру» мамы и также начала встречу с кулаков, говоря о том, что на бабушку руку поднимать нельзя.

Новый избранник Любови Галаниной Михаил в студию также зашел с криками и обвинениями. Сын Тимофей рассказал, что он не хочет жить с мамой у Михаила, сказал, что он его бьет и часто ругает.

- Я буду бороться за своих братьев и сестер, не хочу, чтобы они оставались с матерью. Всю жизнь с ними сидела я и бабушка, помогали растить, - рассказала девятнадцатилетняя Лена. – Мать мне губы разбила. Главная претензия – она переспала с моим молодым человеком. Сейчас никакого ухода и заботы дети от нее не получают.

Новый избранник Любови Галаниной Михаил в студию также зашел с криками и обвинениями. ФОТО: скрин из программы "Мужское/Женское"

Где в этой истории правда – пока не понятно.

- К нам Галин Щитова не обращалась. Звонок – это звонок, а письменное обращение – это немного другое. Нам нужно письменное обращение со всеми фактами, потому что верить соседям, бабушке, дедушке – это «извините», - рассказала ведущий специалист по опеке и защите прав детства Светлана Автономова. – Да, у них есть какие-то определенные недостатки, но не «криминальные». Недостаточно чистые помещения, дети не очень чисто одеты.

В СКР по Ярославской области сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ярославской области также взяла ситуацию на контроль и начала собственную проверку.