Михаил Евраев: Ситуацию с общественным транспортом в Ярославле нужно менять кардинально

Некоторые маршруты приходится ждать часами. Фото: Полина Вачнадзе

Автобуса часами нет

Сказать, что начавшаяся в середине июля в Ярославле транспортная реформа, инициированная мэрией города, разочаровала жителей, значит, не сказать ничего. Люди, привыкшие, что на маршрутках легко добраться с одного конца города на другой без долгого стояния на остановках, возмущены и недовольны. Вот уже несколько месяцев горожане жалуются на нехватку автобусов и несоответствующее расписание.

- До этой реформы я могла добраться к внукам с проспекта Дзержинского на улицу Академика Колмогорова и обратно без особых проблем: вышла из дома, села на 82-й и доехала. А теперь выхожу к определенному времени, все равно стою на остановке и дождаться этого 49-го не могу, - жалуется жительница Брагина Тамара Голованова. - Бывает, что и час на остановке, а то и дольше стоишь! Потом забьешься в салон, как рыба в бочке, и толкаешься всю дорогу! Обратно еду - 49-й нет, 42-й тоже вечно битком набит, ждать его не переждать! А 41А, например, идет двойными машинами, полупустыми и одна за другой! Просто какое-то безобразие!..

- Давно такого безобразия не было! С лета кувырком все с общественным транспортом как пошло, так конца-краю нет. Как будем ждать автобусов в непогоду и с приходом морозов - совсем непонятно. Этак и замерзнуть на остановках недолго, - недоволен 42-летний Иван Старцев, житель Заволжского района.

Горожане не скрывают возмущения - в соцсетях не кончаются жалобы на долгое ожидание транспорта, на неудобство отдельных маршрутов, на то, что люди опаздывают на работу, в больницу, в детсад за детьми, да и до дачи добраться не могут…

Врио губернатора Ярославского региона Михаил Евраев жалобы ярославцев на плохую работу общественного транспорта услышал сразу и принял меры.

Серьезные просчеты

- Дело не в том, как мы видим ситуацию. Дело в том, как ее оценивают сами жители. А они пока оценивают ее плохо. Ситуацию с общественным транспортом в Ярославле нужно менять в ближайшее время, причем кардинально, - сказал врио губернатора на совещании, состоявшемся 5 ноября в формате видеоконференцсвязи. - Центр управления регионом фиксирует большое количество обращений жителей Ярославля, касающихся работы общественного транспорта. На транспортные проблемы люди жалуются и в моем «Инстаграме». Мне предоставили справки, свидетельствующие якобы об улучшении ситуации. Возможно, она действительно улучшается, но это точно не те улучшения, которых ждут люди.

При планировании транспортной реформы допущены серьезные просчеты - таков вывод врио губернатора. Михаил Евраев сразу дал понять, что будет спрашивать с чиновников и за нехватку автобусов на рейсах, и за неготовых выполнять свои обязательства в полном объеме подрядчиков.

Ждать не можем - от слова «совсем»

- Ждать автобус в сентябре - это одна история, а ждать автобус в декабре - это совершенно по-другому ощущается. И понятно, что недовольство граждан очень большое. И будет только усиливаться. Поэтому не реагировать на данный вопрос невозможно, - отметил Михаил Евраев.

- Мы планируем в ближайшее время довести автопарк до предусмотренного договорами показателя - 550 автобусов, - оправдывался мэр Ярославля Владимир Волков. - И потом в течение недели - десяти дней посмотрим, сохранится ли количество обращений на прежнем уровне либо будет снижение.

- Отдельное направление, которые мы отрабатываем сейчас по каждому маршруту, - это внесение изменений в расписание движения. То есть мы понимаем, что есть 9 магистральных маршрутов и 27 основных, по которым должен быть обеспечен 100-процентный выпуск, 100-процентная транспортная работа, - вторил ему начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Но цифры, представленные областным департаментом транспорта за октябрь, показали: плановые рейсы выполнялись лишь на 84%, а их регулярность зафиксирована на показателе 71%.

Поэтому глава региона c предложением мэра Ярославля не согласился.

- Владимир Михайлович, мы не можем ждать, от слова «совсем», - подчеркнул Михаил Яковлевич. - Не можем достичь каких-то показателей, а потом смотреть на развитие событий, если люди по-прежнему будут стоять на остановках в ожидании автобусов. С учетом того, что скоро выпадет снег, положение может только ухудшиться. Ситуацию надо менять кардинально. Оснований думать, что она улучшится с выходом в рейс всех 550 автобусов, у нас нет.

На маршрут - нормальное число машин

В качестве возможных оперативных мер и.о. председателя правительства области Максим Авдеев предложил оценить реальную способность перевозчиков выполнять заявленные объемы перевозок. Если находятся резервы - задействовать их, если нет - перераспределить нагрузку, привлекая дополнительных перевозчиков, у которых имеются свободные транспортные средства. Эта задача возложена на межведомственную рабочую группу, которую по поручению главы региона возглавил Максим Авдеев.

Михаил Евраев также поручил определиться, каким образом перевозчики могут решить вопрос с нехваткой водителей.

Много вопросов в ходе совещания вызвал расчет количества техники, необходимой для обеспечения пассажирских перевозок в Ярославле. Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский назвал 550 автобусов, предусмотренных договором, «минимально достаточной» для бесперебойного обеспечения перевозок цифрой. Между тем заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Андрей Сироткин отметил, что проблема заключается не только в нехватке автобусов, но и в не соблюдении графика работы.

- Прошу определить, каково не «минимально достаточное», а «нормально достаточное» количество автобусов для городских перевозок. Также необходимо проанализировать все договоры с перевозчиками и привести объемы их обязательств в соответствие с их возможностями, - распорядился Михаил Евраев.

Справка

Реорганизацию маршрутной сети общественного транспорта в городе Ярославле мэрия начала в июле 2021 года. Транспортная реформа предполагает отказ от маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, организацию новой схемы движения общественного транспорта, расширение возможностей оплаты проезда.