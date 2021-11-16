Ярославская область становится центром нелегальной табачной торговли?

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии накрыли подпольный табачный завод в Переславском районе. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

«Его пример другим наука»

Ярославцы помнят: до недавних времен в областном центре работала табачная фабрика, известная в народе как «табачка» и «Балканка». Основана она была еще в 1850 году крестьянином Николаем Дунаевым. В последние десятилетия своего существования продукция ярославской «табачки» продавалась по всей стране, особенно на севере и северо-востоке России.

Горожане порой жаловались на табачные ароматы в центре города (напомним: свой особняк, из-за фигур атлантов заслуживший прозвание «Четверо непьющих», Иван Дунаев построил в 1886 г. рядом с фабрикой, доказывая ее экологическую чистоту). Но «табачка» приносила региону заметный экономический эффект – в «нулевых» годах налоговые поступления от нее формировали до 18% местного бюджета.

Впрочем, основной собственник и гендиректор «Балканской звезды» ярославец Владимир Галагаев знал, куда ветер дует, и в 2005-м вышел из бизнеса, сосредоточившись на гостиничном деле и производстве стройматериалов. А международные концерны особого успеха в управлении не добились. Когда в 2017-м «табачка» закрылась, Ярославская область потеряла сотни рабочих мест и поступления в бюджет. Цеха бывшего бюджетообразующего предприятия пустуют по сей день.

Что стало причиной такого поворота? Несколько факторов: монополизация рынка, повышение государством акцизов и соответствующий рост стоимости легальных сигарет с последующим переходом части потребителей на более дешевую продукцию. В том числе – на контрабандную (незаконно ввезенную из других стран), контрафактную (подделки под известные марки) и фальсифицированную (изготовленную с нарушениями технологии).

На те же грабли?

Похоже, сейчас ситуация повторяется – уже во всероссийском масштабе.

Недавно «КП-Ярославль» провела круглый стол, в котором участвовали представители легального табачного бизнеса, правоохранители, представители власти и общественники Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Наши эксперты отметили: доля «серого» сегмента в регионах доходит до 30% табачного рынка. При этом, согласно отчёту аналитического агентства Kantar TNS за II квартал 2021 года, в среднем по стране этот показатель составляет 12,8%. В Ярославской области доля нелегального табака превысила 32%, в Костромской — составляет около 19%.

Причины – все те же. Очередное повышение акцизов привело к росту цен на табачную продукцию. А сокращение реальных доходов населения – к падению его платежеспособности. В итоге потребитель ищет сигареты подешевле. И нелегалы – тут как тут.

Вот последние факты по Ярославской и Костромской областям.

8 ноября 2021 года. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии накрыли подпольный табачный завод в Переславском районе, где мигранты из Средней Азии делали сигареты из табачной пыли. Экспертизы уже показали, что производимая кустарным способом табачная продукция создавала реальную угрозу здоровью граждан.

«Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая «теневую» экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 миллионов рублей», - говорится в официальном сообщении.

Допрошены более 50 человек, возбуждены 6 уголовных дел за «производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», а также за «производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Мигранты из Средней Азии делали сигареты из табачной пыли. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

14 ноября 2021 года. Костромские силовики выявили предпринимателя, торговавшего контрафактными сигаретами. «При силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии мужчина был задержан. В ходе обысков в местах реализации и хранения незаконного товара полицейские изъяли 70 тыс. пачек сигарет. Оценочная стоимость изъятого товара превысила 6 млн рублей», - говорится в официальном сообщении.

Следствие сообщает, что предприниматель выставлял на витрины киосков сертифицированные табачные изделия, но торговал подделками, в том числе с поддельными специальными марками. Возбуждено уголовное дело за «Приобретение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий».

Добавим, что ранее в костромском городе Нерехта сотрудники угрозыска и ОБиПК местной полиции решили проверить торговую точку, планировавшуюся к открытию через неделю. Выяснилось, что это – нелегальный бизнес: 29-летний ярославец закупил немаркированные сигареты производства ОАЭ и Армении в Ярославле, а для их реализации и арендовал ларек в костромском райцентре. Продавать контрафакт он планировал втрое дешевле легальной продукции. Из ларька изъяли более 1200 пачек на 137 тысяч рублей…

Что мы теряем?

Очевидно, что «благодаря» табачным нелегалам теряются рабочие места на легальных производствах и поступления в бюджет. По оценкам экспертов, ущерб федеральному бюджету от «левого» табака в этом году может составить порядка 100 млрд рублей, что превышает расходную часть годовых бюджетов 47 российских регионов – это более половины страны!

Впрочем, есть ли смысл убеждать обычного покупателя заботиться о государстве и обществе в целом, а не о собственном кошельке?

Даже если так, то следует позаботиться хотя бы о собственном здоровье. Примеры из недавней криминальной хроники подтверждают: если уже нелегалы не боятся государства, то тем более безразлично им ваше здоровье. Опыт с переславской подпольной фабрикой свидетельствует: при отсутствии контроля качества и технологий сигареты можно делать из любой дряни, в помощь – химия, которая придаст «вкус» чему угодно. И ударит по вашему организму.

Об этом полезно подумать.