В Иванове прекратили поиски пропавшей семилетней девочки

Девочку нашли на остановке. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ивановской области

В Иванове прекратили поиски 7-летней Варвары. Сегодня, 15 ноября, днем девочка вышла после занятий в Детском доме творчества и пропала. Поздно вечером ребенка нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Девочка найдена на улице Куконковых в районе "Евроленда". Она сидела на остановке, очень замерзла. На нее обратила внимание женщина, которая знала, что ребенка ищут - ей сказал сын, он видел распространенную ориентировку. Другой прохожий ответ Варю к себе домой, оттуда ее забрали полицейские. Сейчас сотрудники полиции выясняют, почему Варя не пошла домой и оказалась там, где ее нашли, - рассказали в пресс-службе Ивановской области.

По факту пропажи ребенка СКР по Ивановской области было возбуждено уголовное дело. Семья девочки на учете в органах профилактики не состояла, ранее Варя из дома никогда не уходила.