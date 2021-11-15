В Иванове из-за исчезновения маленькой девочки возбудили уголовное дело

Во факту исчезновения 7-летней Варвары возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". ФОТО: УМВД по Ивановской области

Следственный отдел по Ленинскому району Иваново возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после исчезновения 7-летней Варвары Тихоновой. Девочка вышла после занятий в Детском доме творчества №3 и пропала.

- До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения, идут поисковые мероприятия. Отрабатываются различные версии случившегося, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

О семье известно, что на учете в органах профилактики она не состояла, ранее из дома Варя не уходила.

Приметы девочки: на вид 7 лет, рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие.

Была одета: зеленый спортивный костюм, черная куртка до пояса, белые высокие кроссовки, серая шапка, с собой джинсовая сумка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области просит сообщить по телефонам: 8-915-832-44-72 или 02.