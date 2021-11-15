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Иваново15 ноября 2021 16:00

В Иванове пропала семилетняя девочка

Днем она вышла из Дома творчества и исчезла
Полина Вачнадзе
Варвара вышла из Дома творчества и пропала. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Варвара вышла из Дома творчества и пропала. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове разыскивают семилетнюю Варвару Тихонову. Сегодня, 15 ноября, около 15:30 она вышла из Детского дома творчества №3 на улице Колотилова и до сих пор не вернулась домой. Живет девочка недалеко от Дома творчества, на той же улице.

Варвара была одета зеленый спортивный костюм, черную куртку до пояса, белые высокие кроссовки, серую шапку. С собой у девочки джинсовая сумка.

На вид ребенку 7 лет, рост около 140 сантиметров, худощавая, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие.

- Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения несовершеннолетней. Всех, кто располагает информацией о девочке, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41, 02, - говорится в информационном сообщении полиции.

Если вы видели Варю после 15:30 15 ноября, сообщите в полицию. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Если вы видели Варю после 15:30 15 ноября, сообщите в полицию. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Происшествия: ЧП