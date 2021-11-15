В торговых центрах Ярославской области работает 15 мобильных пунктов вакцинации
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославской области на данный момент существуют 15 мобильных пунктов, которые работают конкретно в торговых центрах (или МФЦ). Где и когда можно вакцинироваться от коронавируса?
В Ярославле:
- ТРЦ «Аура» - ежедневно с 10 до 16 часов;
- Цирк – ежедневно с 12 до 18 часов (первый компонент с 12 до 15 часов, второй компонент с 15 до 18 часов);
- ТРЦ «Рио» - с понедельника по четверг с 16 до 19 часов;
- ТРЦ «Вернисаж» - ежедневно с 14 до 20 часов;
- ТЦ «Чкаловский» - ежедневно с 10 до 16 часов;
- ТРЦ «Флагман» - ежедневно с 12 до 18 часов;
- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Ярославский района, поселок Красный бор, 1) - с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов;
ТЦ «Яркий» - воскресенье с 10 до 12 часов.
В Рыбинске:
- ТЦ «Сенная площадь» - с понедельника по пятницу с 15:30 до 18 часов;
- МФЦ «Мои документы» (улица Генерала Батова, 1) – с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов;
- ТРЦ «Vikonda» - ежедневно с 12 до 20 часов;
- Гиперамаркет «Макси» (улица Фурманова, 4) – с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов, суббота и воскресенье с 14 до 17 часов.
Углич:
- Гипермаркет «Ашан» (улица Рыбинское шоссе, 3) – ежедневно с 15 до 18 часов.
Ростов:
- Субботняя ярмарка (около входа, улица Карла Маркса, 30) – суббота с 8:30 до 12 часов.
Напоминаем, что также вакцинироваться можно в поликлиниках вашего города. С собой на прививку нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.