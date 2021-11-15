В торговых центрах Ярославской области работает 15 мобильных пунктов вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области на данный момент существуют 15 мобильных пунктов, которые работают конкретно в торговых центрах (или МФЦ). Где и когда можно вакцинироваться от коронавируса?

В Ярославле:

- ТРЦ «Аура» - ежедневно с 10 до 16 часов;

- Цирк – ежедневно с 12 до 18 часов (первый компонент с 12 до 15 часов, второй компонент с 15 до 18 часов);

- ТРЦ «Рио» - с понедельника по четверг с 16 до 19 часов;

- ТРЦ «Вернисаж» - ежедневно с 14 до 20 часов;

- ТЦ «Чкаловский» - ежедневно с 10 до 16 часов;

- ТРЦ «Флагман» - ежедневно с 12 до 18 часов;

- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Ярославский района, поселок Красный бор, 1) - с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов;

ТЦ «Яркий» - воскресенье с 10 до 12 часов.

В Рыбинске:

- ТЦ «Сенная площадь» - с понедельника по пятницу с 15:30 до 18 часов;

- МФЦ «Мои документы» (улица Генерала Батова, 1) – с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов;

- ТРЦ «Vikonda» - ежедневно с 12 до 20 часов;

- Гиперамаркет «Макси» (улица Фурманова, 4) – с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов, суббота и воскресенье с 14 до 17 часов.

Углич:

- Гипермаркет «Ашан» (улица Рыбинское шоссе, 3) – ежедневно с 15 до 18 часов.

Ростов:

- Субботняя ярмарка (около входа, улица Карла Маркса, 30) – суббота с 8:30 до 12 часов.

Напоминаем, что также вакцинироваться можно в поликлиниках вашего города. С собой на прививку нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.