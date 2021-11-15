Врио губернатора Ярославской области провел оперативку в новом формате и отменил новогодний банкет

Михаил Евраев предупредил, что теперь будут рассматриваться обращения ярославцев в соцсетях. Фото: Правительство Ярославской области

Как отметил врио губернатора Ярославской области, в таком расширенном составе оперативки будут проходить не каждую неделю, а по мере необходимости – для того, чтобы «сверять часы по важным текущим вопросам».

– Прежде чем приступить к работе, хочу вам сообщить, что я принял решение изменить формат традиционного новогоднего мероприятия в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ). В привычном формате в этом году мы его проводить не будем. Это связано, как вы понимаете, с эпидемиологической ситуацией. Но я считаю правильным организовать праздник для медиков, – подчеркнул Михаил Евраев. – Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. Они очень устали. И многие из них встретят Новый год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную атмосферу в красных зонах. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности.

Также Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область получит средства из резервного фонда Правительства России – более 160 млн рублей – на приобретение концентраторов кислорода.

– Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов и серьезная помощь нашему здравоохранению, – отметил глава региона.

Как доложил и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, в ближайшее время будет составлен график распределения денежных средств в больницы.

Кроме того, он сообщил, что выделенные из резервного фонда областного правительства средства на дооснащение больниц кислородом в размере 60 млн рублей полностью освоены. К кислороду подключено 70% коек для коронавирусных больных. Таким образом, выполнено поручение врио губернатора.

Глава региона попросил Анатолия Гулина доложить и о выполнении поручения по капремонту лечебного корпуса инфекционной больницы в Ярославле. Ранее Михаил Евраев ставил задачу ускорить процесс отбора подрядчика.

– До конца этой недели будет заключен контракт со строительной организацией, которая будет делать капремонт, – сообщил Анатолий Гулин.

Следующий вопрос повестки касался работы межведомственной группы, которая занимается решением проблем транспортной реформы в областном центре.

– Как я предупреждал вас, мы будем рассматривать обращения граждан, поступившие в соцсетях. В моем аккаунте в «Инстаграме», по данным Центра управления регионом, и на горячей линии, которая была открыта 12 ноября, жители города оставляют большое количество сообщений по работе общественного транспорта, – подчеркнул Михаил Евраев и попросил мэра Ярославля рассказать, как изменилась ситуация с движением автобусов после введения дополнительных мер.

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что мониторинг работы общественного транспорта осуществляется ежедневно. Принято решение об увеличении количества автобусов с 24 до 57 и вместимости по 16 единицам. На период с 11 по 17 ноября по девяти маршрутам в Ярославле увеличено количество автобусов и рейсов в среднем на 35%. Речь идет о маршрутах №32, 58, 66, 49, 64, 79, 13, 68, 44к. Кроме этого, увеличено количество рейсов на 14 маршрутах: №21, 25, 53, 59, 90с, 93г, 99с, 1, 8, 42, 56, 57, 41б, 33.

Отдельно Михаил Евраев остановился на анализе обращений жителей, которые обрабатывает Центр управления регионом.

Как отметил и. о. заместителя губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, за прошедшую неделю большая часть сообщений в социальных сетях касалась работы общественного транспорта в Ярославле. На втором месте – обращения по вопросам благоустройства. Замыкают тройку комментарии по отоплению. Основная их часть поступила из Рыбинска с жалобами на ненадлежащее качество или отсутствие тепла.

По итогам оперативного совещания Михаил Евраев дал поручение главам муниципальных образований отреагировать на обращения в социальных сетях и с помощью систем Центра управления регионом предоставить гражданам обратную связь.