В Ярославской области 15 ноября от коронавируса скончались шесть человек

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 ноября, от коронавируса умерли шесть человек. С начала пандемии скончались 1 473 жителя области.

Не идет на спад и количество ежедневных новых заражений. Сегодня поставлен 281 новый диагноз COVID-19. С начала пандемии заразились коронавирусом 73 180 человек.

Заражений в России: 9 109 094 (+38 420)

Умерли в России: 256 597 (+1 211)

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