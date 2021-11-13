В Ярославле для циркового пуделя Тома ищут новых хозяев

Цирковой артист Том ищет новых хозяев. ФОТО: страница Аллы Волковой, "Фейсбук"

В Ярославле ищут новых хозяев для циркового пуделя Тома. На протяжении многих лет он работал на арене, но два года назад сбежал. Нашли Тома потрепанным, выступать как прежде он уже не может: на задних лапах ходит, но медленно, в вальсе собачку заносит.

На улицу Тома, к счастью, не выгнали, но те условия, в которых он сейчас живет, назвать благополучными сложно.

- Он сидит в клетке все время, когда мы на представлении, когда на репетиции. Он скучает и грустит. Приучен гулять на улице, выходит два раза в день, справить нужду и обратно, - написала на своей странице в "Фейсбуке" председатель благотворительного фонда "Жизнь дана на добрые дела" Алла Волкова.

Когда-то Том ттанцевал на арене, а сейчас сидит в клетке. ФОТО: страница Аллы Волковой, "Фейсбук"

Том может стать отличным и интересным другом - все же цирковая собака. Знает много команд, приносит мячик, любит и детей, и кошек, и собак.

- Он очень интересный, может кто пожалеет, заберет, люди будут довольны. Давайте попытаемся его устроить, он заслуживает лучшей жизни. К тому же красивый и красиво себя несет, идеально ходит рядом, - рассказала Алла.

Если вы заинтересовались Томом, напишите Алле Волковой. А еще на ее странице в соцсети размещено немало постов о животных, которые ищу новых хозяев. Возможно, кто-то из братьев наших меньших вам приглянется.