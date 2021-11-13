Невинное развлечение или пропаганда жестокости: ярославцы высказали свое мнение по поводу сериала «Игра в кальмара»

«Комсомолка» выслушала мнения психолога, родителей и детей по поводу сериала. ФОТО: сайт "Кинопоиск"

Корейский сериал «Игра в кальмара» совсем недавно вышел на экраны. Но за короткое время он стал настолько популярен, что возглавил список самых просматриваемых сериалов мира. Статистика Netflix говорит о том, что на данный момент «Игру в кальмара» уже посмотрел каждый третий человек в США, Великобритании и странах Европы.

Волна популярности корейского проекта захлестнула и Россию. Особенно он заинтересовал подростков и детей, хотя имеет возрастное ограничение 18+. Но что может остановить юных зрителей, если сериал находится в свободном доступе даже в YouTube. За его массовым просмотром и обсуждением в социальных сетях последовал следующий этап: дети стали играть «в кальмара» во дворах и школах городов России. Конечно, они не применяют друг к другу насилие, однако, можно ли назвать такие развлечения невинными и безвредными?

Мы решили узнать отношение к сериалу подростков Ярославля, их родителей, а также детского психолога.

Среди подростков мнения разделились. Некоторые еще даже не смотрели сериал, но исходя из огромного количества рекламы, которая их окружает, уже сделали определенные выводы. Например, одиннадцатиклассница Нина ответила на наш вопрос так:

- Не смотрела и не планирую. Думаю, что это очередной «шедевр» массовой культуры, который ничего общего с кинематографом, а тем более с искусством, не имеет.

Многие ограничиваются кратким отзывом:

- До конца не досмотрел, но сериал крутой.

Или же:

- Очень хочу посмотреть, уверена, что он того стоит!

Наиболее развернутый ответ дала 17-летняя Софья. Она долго размышляла об основной идее сериала и пришла к неоднозначному выводу.

- Я думаю, что это двоякий фильм. С одной стороны, мысль о том, что человеческая жизнь дороже денег, хороша. С другой стороны, почему она вообще возникает? Значит, имеет под собой опору в реальной жизни. Это в кино мы видим игру, а на самом деле подобные «методы» можно встретить в том же бизнесе, когда для того, чтобы добиться успеха, люди пытаются избавиться от конкурентов разными способами. Все сделают разные выводы после просмотра этого сериала... и именно вот эта противоречивость мне и не нравится, - объяснила она.

Особенно сериал заинтересовал подростков и детей, хотя имеет возрастное ограничение 18+. Скриншот кадра из сериала

Родители, чье мнение мы спросили, тоже не дали однозначного ответа. Например, мама пятиклассницы, Полина Владимирова, не критикует «Игру в кальмара» так строго, как многие взрослые. Она считает, что его нужно обязательно смотреть вместе с ребенком и объяснять многие моменты, вместе делать правильные выводы, подводить к ним. Это и время, проведенное вместе с сыном или дочерью, и беседа с ним, и общие интересы.

Отец другой девочки-подростка, Константин Валерьев, относится к сериалу резко отрицательно.

- Это травмирует психику ребенка, прививает ему неправильные ценности. Может быть, взрослый человек и воспримет задумку сериала верно и не сделает ложных выводов. А вот ребенок или подросток - вряд ли, - говорит он.

И все же игры, которые устраивают дети по мотивам сериала, настораживают всех родителей. Вопрос о том, как может повлиять просмотр «Игры» на психику ребенка, сильно их тревожит. Комментарий по этому поводу дает детский психолог Виктория Сметанина. И она подробно рассказала, что думает по этому поводу:

- Сериал стал очень популярным. И мне кажется, важнее ответить не на вопрос «почему он стал популярным?», а «что делать с его популярностью?» Родители, которые хотят посмотреть этот сериал, конечно, должны убирать детей от экранов. Есть вещи, которые травмируют психику ребенка и подобные сериалы и фильмы однозначно входят в этот список. Подростки, родители которых запрещают смотреть подобное, все равно его посмотрят, если захотят. Это нужно признать. Признать - значит сделать видимым этот факт. И очень важно не ругать ребенка за просмотр, а поговорить с ним по этому поводу. Многие недооценивают силу слова во взаимоотношениях с сыном или дочерью. Важно объяснить детям, что какая бы ни была ситуация, не нужно ставить на кон свою жизнь. Можно пробовать и другие возможности. Можно даже обсудить судьбу какого-нибудь героя из сериала, что бы с ним стало, если бы он не пошел в эту игру, если бы он попробовал разрешить свои трудности по-другому. В сюжете сериала подразумевается два пути развития: ты либо выигрываешь огромную сумму денег, либо умираешь. И здесь очень важно отметить, что подростки не осознают смерть. Им кажется, что, совершив самоубийство, они решат свои жизненные проблемы, однако не понимают всего масштаба такого поступка. Об этом тоже нужно говорить. Можно поразмышлять с подростком: «А задумывался ли герой об этом, когда шел в эту игру?». Из этого же сериала можно вытянуть и тему денег. Поговорить о том, как сделать так, чтобы не прийти к таким финансовым трудностям, как у персонажей, - рекомендует Виктория.

Что касается игр по мотивам сериала, то психолог не видит в них чего-то страшного. Конечно, они не несут в себе и ничего хорошего, однако бояться нечего. Дети не осознают значения смерти, а потому такие игры не смогут повлиять на их мировосприятие. Ведь раньше дети играли в «войнушки» во дворах, и при этом никто не боялся, что они станут жестокими.

«Игру в кальмара» уже посмотрел каждый третий человек в США, Великобритании и странах Европы. Скриншот кадра из сериала

Однако ограждать детей, по мнению Виктории, от подобного рода вещей нужно. Ведь сейчас, даже если заглянуть на общедоступную платформу YouTube, то там через один - ролик про «Игру в кальмара». Дети смотрят и, совершенно не осознавая, что это такое, повторяют то, что видят.

- Здесь только одна рекомендация: устанавливать родительский контроль на гаджетах. В 21 веке без него уже небезопасно. Слишком небезопасно. Но если ваши дети в это играют, то опять же - говорите с ними. Как они это понимают, что они чувствуют, когда играют, что им нравится больше, а что меньше. Чтобы быть в курсе состояния ребенка, и чтобы вовремя тормозить его, если игра заходит далеко. Тормозить - значит обсуждать, спрашивать, говорить и внедрять при необходимости правила. Во что играть можно и безопасно, а во что не стоит.