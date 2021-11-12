В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 44 человека

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Оперштаб подвел итоги недели. С 5 по 12 ноября коронавирусом в Ярославской области заразились 1972 человека, скончались от COVID-19 44 ярославцев. За сутки выявлено 285 новых заражений, умерли 6 человек.
За семь дней от коронавируса вылечились 485 жителей области. Госпитализировано на данный момент 2849 пациента, на 138 меньше, чем в прошлую пятницу.
- У 1940 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 909 – имеются все признаки COVID-19, - уточнили в оперштабе.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 37342;
Рыбинск – 6036;
Ростовский МР - 4107;
г.о.Переславль-Залесский - 4364;
Тутаевский МР -2641;
Ярославский МР - 3028;
Угличский МР -3358;
Борисоглебский МР - 1511;
Некрасовский МР -1647;
Гаврилов-Ямский МР – 1313;
Пошехонский МР - 1022;
Рыбинский МР - 917;