В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 44 человека

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Оперштаб подвел итоги недели. С 5 по 12 ноября коронавирусом в Ярославской области заразились 1972 человека, скончались от COVID-19 44 ярославцев. За сутки выявлено 285 новых заражений, умерли 6 человек.

За семь дней от коронавируса вылечились 485 жителей области. Госпитализировано на данный момент 2849 пациента, на 138 меньше, чем в прошлую пятницу.

- У 1940 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 909 – имеются все признаки COVID-19, - уточнили в оперштабе.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 37342;

Рыбинск – 6036;

Ростовский МР - 4107;

г.о.Переславль-Залесский - 4364;

Тутаевский МР -2641;

Ярославский МР - 3028;

Угличский МР -3358;

Борисоглебский МР - 1511;

Некрасовский МР -1647;

Гаврилов-Ямский МР – 1313;

Пошехонский МР - 1022;

Рыбинский МР - 917;