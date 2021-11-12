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Общество12 ноября 2021 11:16

НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске: как пройдет в этом году

Дед Мороз из Великого Устюга зажжет огни на новогодней ели на Красной площади города
Полина Вачнадзе
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В этом году традиционное НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске пройдет 18 декабря

В этом году традиционное НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске пройдет 18 декабря

Фото: Правительство Ярославской области

В этом году традиционное НаШествие Дедов Морозов пройдет 18 декабря. Как сообщили в администрации Рыбинска, большая часть мероприятий состоится в онлайн-режиме. Но Дед Мороз из Великого Устюга приедет, несмотря на все коронавирусные ограничения, и зажжет огни на главной ели города на Красной площади.

Состоится ли шествие Дедов Морозов, как это было в допандемийные годы, пока не ясно – все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора.

Зато рыбинцев и гостей города ждет множество тематических площадок, пешие экскурсии, тематическое меню в кафе и ресторанах.

Учреждения культуры готовят и свои программы. При посещении их будут действовать ограничительные меры: либо заполнение на 30% от общего числа посетителей, либо заполнение на 50%, но по QR-коду.

- В прошлом году ярким событием НаШествия стала снежинка из 104 автомобилей. 18 декабря организаторы хотят повторить флешмоб, но участниками станут Деды Морозы. Что именно произойдет, держится в тайне, - сказали в администрации.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ