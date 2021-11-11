Мода в русском стиле

Многодневная выставка, которая длится более месяца, проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. ФОТО: архив монастыря

Многодневная выставка, которая длится более месяца, проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Посвящена она жизни и творчеству Надежды Петровны Ламановой — великого русского модельера и театрального художника, родившейся 160 лет назад. В экспозиции представлены более 70 подлинных театральных и бытовых костюмов авторства Надежды Петровны, а также реконструкции, воссозданные по архивным материалам. (Добавим, что место проведения выбрано не случайно: ближайшей подругой Ламановой была Вера Мухина — советский скульптор-монументалист, автор композиции «Рабочий и колхозница», венчающей исторический одноименный павильон).

Воспитанницы «Доброй школы на Сольбе» приняли участие в выставке с реконструкциями двух платьев Императрицы Александры Федоровны. Одно из них – визитное платье, изготовленное в мастерской Н.П. Ламановой в 1895-1896 гг., второе – бальное платье 1896-1897 гг.

Реконструкции платьев изготавливались студентками специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» колледжа «Добрая школа на Сольбе», а также учащимися новых направлений дополнительного образования школы «Добрая школа на Сольбе» - «Дизайн, конструирование, моделирование и технология пошива швейных изделий» и «Машинная вышивка».

Участие в выставке «Гений в юбке», посвященной 160-летию со дня рождения Н.П. Ламановой, прошло в рамках образовательного проекта "Золотые руки". Фото: архив монастыря

Руководителем проекта, реализованного девушками, стала Марина Кочедыкова, член Союза дизайнеров России, специалист по авторской методике макетирования сложных форм швейных изделий, автор цикла статей «Эксклюзивный крой» в журналах «Ателье» и «Roundcau», преподаватель по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе, педагог дополнительного образования ЧОУ «Добрая школа на Сольбе».

Участие в выставке «Гений в юбке», посвященной 160-летию со дня рождения Н.П. Ламановой, прошло в рамках образовательного проекта «Золотые руки: Сольбинская школа мастерства», получившего грант Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом Президентских грантов.

- Сегодня мы ездили в Москву в очень интересную и увлекательную поездку, на выставку одежды. На этой выставке есть два платья святой царицы Александры Федоровны, в создании которых мы принимали участие.Поездка на столь масштабное мероприятие, организованное профессионалами своего дела, – первый такой опыт для воспитанниц «Доброй школы на Сольбе». Одна из девочек, Дарья С., поделилась с нами своими впечатлениями:

На выставке была современная и старинная одежда. Мы внимательно рассматривали каждую деталь. Раньше всю одежду шили вручную, и каждая бусинка руками вшивалась в платье. Это очень трудная работа.

Потом мы пошли на мероприятие открытия выставки. Там дизайнеры показывали свою коллекцию на моделях. Нам очень понравилась коллекция спортивной одежды в русском стиле, с узорами и хорошими надписями. После мероприятия мы подошли к дизайнеру, которая делала эту коллекцию, и взяли у нее автограф.

Нам с девочками очень понравилась эта выставка. Благодаря ей у меня поменялось представление о моде. Теперь мне больше нравятся платья и еще больше хочется научиться шить.

Я благодарю Матушку за то, что мы поехали на эту выставку. Огромное спасибо!

Добавим, что организатор выставки Наталия Козлова, президент фонда «Магия моды», высоко оценила конечный результат работы Марины Кочедыковой М.Н. и учащихся «Доброй школы на Сольбе».

Выставка «Гений в юбке» на ВДНХ открыта до 25 ноября. Вход – свободный, но организаторы предупреждают: павильон «Рабочий и колхозница» продолжает работу в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет — без QR-кода и без сопровождения.