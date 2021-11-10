В Ярославле пропали две 13-летние школьницы

Девочек нашли живыми и здоровыми. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

9 ноября во Фрунзенском районе Ярославля пропали две 13-летние девочки: Екатерина Федотова и Вероника Старинец. Подруги не вернулись домой после уроков в школе, родители забили тревогу и не напрасно.

- О местоположение девочек до сих пор ничего не известно, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

У Вероники рост 147 сантиметров. Она среднего телосложения, волосы у нее светло-русые, до плеч, глаза серые. За пястье левой руки татуировка "Яна" и след от ожога. В день исчезновения была одета в короткую голубую куртку, розовую толстовку и голубые джинсы, с собой был черный школьный рюкзак с коричневым ромбом, обута - в бордовые кроссовки.

У Екатерина рост 158 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы до лопаток и серые глаза. Была одета в черные джинсы, обута в черные кроссовки с белой подошвой, с собой черный школьный рюкзак.

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