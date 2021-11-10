В Ярославле подполковник полиции спас 85-летнюю женщину, которую держали в заложниках Фото: УМВД по Ярославской области

85-летнюю жительницу Кировского района Ярославля три дня держал в заложниках приехавший в гости 75-летний брат. Он решил закрыть пенсионерку и себя в ее же собственной квартире. Известно, что у мужчины были проблемы с психикой. Родственники были в курсе его приезда, и потому звонили пожилой женщине два дня подряд. Ее голос был напряженный и тревожный, а на третий день она вообще перестала отвечать на телефон.

Выяснилось, что брат удерживает женщину в квартире насильно. На требования полиции открыть дверь, он угрожал убить сестру и спрыгнуть с седьмого этажа. Также, на место происшествия приехали психиатры и спасатели. Но ситуация не разрешалась.

- На место прибыл начальник Управления охраны общественного порядка УМВД России по Ярославской области подполковник полиции Дмитрий Габдулин. Оценив обстановку, и выяснив у родственников, что к балкону идет пожарная лестница, им было решено воспользоваться этим способом, проникнуть в квартиру, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В квартире на седьмом этаже соседей не было, поэтому решили воспользоваться балконом шестого этажа. Дмитрий Габдулин попытался открыть люк пожарной лестницы, но на нем стояло что-то тяжелое, предмет мог громко упасть и привлечь внимание 75-летнего мужчины.

По указанию подполковника, сотрудники полиции начали стучать в дверь квартиры, чтобы создать шум и отвлечь брата заложницы. У Дмитрия Габдулина получилось попасть в квартиру через балкон. Пенсионера скрутили и передали врачам-психиатрам.

- Удерживаемая им в квартире сестра также была передана в руки медработникам. В последствии выяснилось, что из-за переживаний у нее случился гипертонический криз и еще одну ночь взаперти она, скорее всего, не пережила бы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.