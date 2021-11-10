Конкурс «Народный участковый-2021»: поддержим участника из Ярославской области

Заключительный этап голосования Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый-2021: Выбери лучшего «Анискина» страны!» подходит к концу. Ярославскую область на конкурсе представляет участковый уполномоченный полиции из Борисоглебского района Илья Новожилов. У жителей региона остался ровно один день, чтобы поддержать своего земляка на конкурсе своим голосом.

Наш участковый уже в региональный этап конкурса прошел с большим отрывом от других конкурсантов. Под присмотром Ильи Новожилова большая территория сельского поселения Инальцинское, в котором проживают больше тысячи человек и девять деревень. В полицю молодой человек пошел по стопам отца и с выбором совсем не ошибся. Жители участка очень уважительно к нему относятся и всегда вспоминают добрым словом.

- Участок у меня большой, но спокойный. Местные жители относятся ко мне с уважением и пониманием. Буйного контингента не много, справляемся с ними постоянным контролем и профилактическими работами, - рассказал корреспонденту "КП-Ярославль" Илья Новожилов.

Проголосовать за участкового из Ярославской области Илью Новожилова можно на сайте «Комсомолки». Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан – результаты голосования при помощи специальной формулы будут сопоставлены с численностью населения региона, который представляет участник.