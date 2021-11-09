В Ярославской области 9 ноября от коронавируса скончались семь человек

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В Ярославской области по данным оперштаба на 9 ноября, за сутки от коронавируса скончались семь человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 435 ярославцев.
Также за сутки зафиксировано 278 новых заражений. Число больных с начала пандемии преодолело отметку в 71 тысячу человек.
Заражений в России: 8 873 655 (+39 160)
Умерли в России: 249 215 (+1 211)
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