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Здоровье9 ноября 2021 13:55

В Ярославской области 9 ноября от коронавируса скончались семь человек

Публикуем последние данные о коронавирусе в Ярославской области 9 ноября 2021 года
Влада Красоткина
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

В Ярославской области по данным оперштаба на 9 ноября, за сутки от коронавируса скончались семь человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 435 ярославцев.

Также за сутки зафиксировано 278 новых заражений. Число больных с начала пандемии преодолело отметку в 71 тысячу человек.

Заражений в России: 8 873 655 (+39 160)

Умерли в России: 249 215 (+1 211)

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