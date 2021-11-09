В Ярославской области 9 ноября от коронавируса скончались семь человек

Скриншот Яндекс. Статистика

В Ярославской области по данным оперштаба на 9 ноября, за сутки от коронавируса скончались семь человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 435 ярославцев.

Также за сутки зафиксировано 278 новых заражений. Число больных с начала пандемии преодолело отметку в 71 тысячу человек.

Заражений в России: 8 873 655 (+39 160)

Умерли в России: 249 215 (+1 211)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области срок действия QR-кодов сократили до шести месяцев

Ранее QR-код действовал год (подробнее)