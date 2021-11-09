Школа красоты: с верой, добром и умением

В колледже ведется и активно развивается обучение девушек по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». ФОТО: архив монастыря

Мастер-класс для учащихся подмосковной православной школы «Образ» прошел в рамках образовательного проекта «Золотые руки: Сольбинская школа мастерства», получившего грант Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Провели мастер-класс специалисты по конструированию и дизайну костюма, преподаватели колледжа «Добрая школа на Сольбе» Марина Кочедыкова и Екатерина Срывкова.

- В колледже ведется и активно развивается обучение девушек по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Поэтому мы и провели для своих гостей мастер-класс, связанный с одеждой, дизайном, модой, - рассказала нам преподаватель «Доброй школы на Сольбе», автор книг и статей о моде, эксперт журнала «Ателье» и немецкого журнала Rundschau.Марина Кочедыкова. - Выбрали наиболее популярную, интересную и колоритную тему – народный исторический этнографический костюм. Поскольку мы работали с совершенно неподготовленными детьми, которые еще даже не умеют шить, задача заключалась в том, чтобы каждая участница на основе выданного ей готового образца женской фигуры смогла за счет вспомогательных средств создать индивидуальный образ, который в своем воображении видит именно она. Такие занятия – не просто игра, их практикуют дизайнеры костюма и конструкторы-технологи, поскольку они разрабатывают пальцы и визуальное восприятие цвета и фактуры применяемых материалов. В ходе работы каждая девушка получала индивидуальные консультации.

Итак, основной задачей мастер-класса было воплотить объемный образ стилизованной женской фигуры в национальном русском костюме на заготовленном листе бумаги с изображением одного из храмов Николо-Сольбинского женского монастыря. Для этого каждой участнице мастер-класса были предложены несколько различных вариантов орнаментальной бумаги, тесемки, стразы и фломастеры. Ведущие продемонстрировали девушкам различные способы и варианты трансформации бумаги, формовочные методы создания полуобъемов из нее, и - процесс закипел!

На глазах у зрителей происходили невероятные преобразования: образы женской фигуры на заготовленных листах оживали. Это захватывающее зрелище настолько впечатлило зрителей, что вскоре творческим процессом были охвачены и они. Благодаря невероятным спецэффектам при трансформации орнаментальной бумаги были созданы красочные и очень нежные образы девушки в национальном костюме.

Основной задачей мастер-класса было воплотить объемный образ стилизованной женской фигуры в национальном русском костюме.ФОТО: архив монастыря

Сестры женской обители говорят: «Сам Создатель направлял руки наших ваятелей, создавая все новые и новые варианты орнаментальных сочетаний и фактур. Получились маленькие шедевры и невозможно было выбрать лучший. Прекрасный хоровод женских образов впечатлял своим видом».

Учащиеся подмосковной православной школы «Образ» остались очень довольны конечным результатом мастер-класса и получили множество положительных эмоций. Зрители, ставшие участниками необыкновенного процесса, тоже унесли с собой частички тепла и красоты, атмосферы Николо-Сольбинского женского монастыря.

Мы же решили поближе познакомиться с преподавательницами, которые работают в колледже «Добрая школа на Сольбе». Кто они, почему приехали в обитель, как и чему учат своих воспитанниц в профессиональном плане?

- Преподавать в колледже швейное направление нас пригласила настоятельница монастыря игумения Еротиида, сумевшая по сути дела из праха возродить невероятную, наполненную добром и заботой о детях обитель, - говорит Марина Кочедыкова. – Для нас это было очень необычно. Мы много раз были в монастырях, но чтобы на территории обители находилось учебное заведение, да еще с нашей направленностью – для нас это было невероятно! Идеи матушки об организации учебного процесса с акцентом на практику и творчество нас очень «зацепили» - к сожалению, образование сейчас очень страдает именно от отсутствия такого подхода. Конечно, подкупила и сама Сольба – тихое удаленное место, прекрасные новые учебные мастерские, для которых будет закупаться современное оборудование за счет Президентского гранта. Мы увидели здесь для себя колоссальные перспективы.

Вся наша команда - это лучшие преподаватели из московского вуза, в котором я 18 лет заведовала кафедрой «Дизайн костюма». Все мои коллеги – «штучный товар». При этом мы работали и с училищами, техникумами, колледжами, многие совмещали преподавательскую деятельность с работой на производственных площадках в известных фирмах нашего профиля. Таким образом, мы знаем, кого и как нужно готовить, чтобы наши выпускницы стали востребованными специалистами высокого уровня. Именно под это разработан наш учебный план, мы даем учащимся много новых предметов, закупаем современное программное обеспечение, которым должен владеть конструктор-технолог. А поскольку монастырь принимает заказы на шитье, обучаемые нами девочки смогут проходить практику и нарабатывать профессиональное мастерство в условиях совершенно реального производства. Заканчивая колледж, они будут уже хорошо владеть востребованной профессией.

На наш вопрос о том, как в дальнейшем будет развиваться в колледже швейное направление, Марина Николаевна ответила:

- Я знаю, что у матушки есть планы сделать так, чтобы после окончания колледжа девочки могли поступать в вуз и получать в Сольбе диплом бакалавра по специальности «дизайнер костюма». При этом им будет предлагаться официальное трудоустройство в обители. Да и в будущем, я уверена, при такой подготовке, да еще документально подтвержденной, у них не будет никаких проблем с трудоустройством, в том числе и в миру.

Добавим, что для приехавших на мастер-класс учащихся школы «Образ» сестры монастыря провели экскурсию по вышивальной мастерской. Здесь гости увидели, как работает вышивальная машина, как создается вышивка и даже сами немножко смогли поучаствовать в процессе, запустив машину и задав разную скорость вышивки.

В завершение встречи воспитанницы «Доброй школы на Сольбе» представили гостям концерт и театральную зарисовку. А девочки из школы «Образ» в ответ исполнили несколько народных песен, записанных ими в Белгородской области.