Ярославский парень впечатлил наставников шоу "Голос" ярким выступлением: "Не только талантливый, но еще и наглый"

Глеб Саблев выступает на шоу "Голос". Фото: Скриншот "Шоу голос", Первый канал

Ярославец Глеб Саблев произвел впечатление на наставников шоу "Голос" Диму Билана, Леонида Агутина, Пелагею и Александра Градского своим выступлением. Молодой человек вышел на сцену с аккордеоном и известной песней "Молния", исполняет которую Дима Билан.

Талантливое выступление вызвало у жюри много положительных эмоций: Билан начал пританцовывать под трек, услышав знакомые ноты, а после к нему присоединилась и Пелагея.

Несмотря на то, что выступление Глеба жюри восприняло на ура, к молодому человеку из Ярославля так никто и не повернулся. Как оказалось, выбор "Молнии" для исполнения и стал роковой ошибкой.

- Если бы мы видели вас, то безусловно бы повернулись вчетвером. А тут мы подумали, что выбранный трек - это комплимент в сторону Димы. Эта песня не совсем выигрышная для конкурса, хоть и очень классная. Она не показывает, что вы можете. Уж простите нас, пожалуйста, - поделилась своим мнением о выступлении Глеба Пелагея.

Наставники попросили участника еще раз спеть припев, чтобы увидеть работу молодого человека в полном объеме. Глеб не растерялся и пригласил на сцену Диму Билана. Этот дуэт впечатлил весь зал. Члены жюри отметили вокальные данные, хореографические способности и прекрасное владение инструментом Глеба.

- Вместе у вас получился колоссальный номер. Просто здорово. Поздравляю с этим в любом случае, - поддержал артиста Леонид Агутин.

Уже за кулисами Глеба Саблева ждала семья и ведущий шоу Дмитрий Нагиев, которые развеяли горечь поражения.

- Выяснилось, что ты не только талантливый, но и наглый парень. Взял и выдернул Билана. Для конкурса нужно точнее выбирать материал, чтобы вопросов не было. Но это, безусловно, было ярко, - подбодрил парня Дмитрий Нагиев.