Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Иваново8 ноября 2021 15:44

В Ивановской области соседские разборки чуть было не закончились стрельбой

Мужчине, который достал оружие, грозит до 2 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
44-летнему жителю Кинешмы, ранее не судимому, грозит до двух лет лишения свободы

44-летнему жителю Кинешмы, ранее не судимому, грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соседские разборки в Кинешме Ивановской области чуть было не закончились стрельбой. Не известно, что не поделили живущие рядом, но мужчина дошел до того, что начал угрожать своей соседке расправой. А чтобы она не восприняла его слова как пустое сотрясание воздуха, достал пневматическую винтовку для любительской стрельбы и спорта. Женщина восприняла это как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 44-летнему жителю Кинешмы, ранее не судимому, грозит до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ