В Ивановской области соседские разборки чуть было не закончились стрельбой

44-летнему жителю Кинешмы, ранее не судимому, грозит до двух лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соседские разборки в Кинешме Ивановской области чуть было не закончились стрельбой. Не известно, что не поделили живущие рядом, но мужчина дошел до того, что начал угрожать своей соседке расправой. А чтобы она не восприняла его слова как пустое сотрясание воздуха, достал пневматическую винтовку для любительской стрельбы и спорта. Женщина восприняла это как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 44-летнему жителю Кинешмы, ранее не судимому, грозит до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.