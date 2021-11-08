Реновация в Москве набирает обороты

Крупный подрядчик Правительства Москвы – компания «АртСтройТехнология» - приступает к участию в программе «Реновация». ФОТО: Пресс-служба АртСтройТехнология

Крупный подрядчик Правительства Москвы – компания «АртСтройТехнология», завершившая год назад реставрацию здания и парка Северного речного вокзала столицы, приступает к участию в программе «Реновация».

В ближайшее время компания начнет строительство трех жилых домов общей суммарной поэтажной площадью более 122 тысяч кв.м. Первый объект расположен на Пролетарском проспекте и представляет из себя односекционный 2-х подъездный жилой дом в 16 наземных этажей и 1 подземный, предназначенный под автостоянку.

Остальные объекты находятся в районе Южное Бутово, где планируется возвести 2 жилых 3-х секционных дома переменной этажности (от 8 до 14 этажей).

Строительство указанных объектов позволит обеспечить выполнение комплексного плана по переселению жителей Москвы из ветхого жилья. ФОТО: Пресс-служба АртСтройТехнология

Предполагается, что выполнение работ займет около двух лет, после чего долгожданные квартиры будут переданы счастливым обладателям, поменявшим свое место жительства с ветхого на современное и надежное.

Строительство указанных объектов позволит обеспечить выполнение комплексного плана по переселению жителей Москвы из ветхого жилья, а также вернуть территории «промзон» в городскую среду.

В настоящее время «АртСтройТехнология» занимается подбором организаций, способных качественно и своевременно выполнить подрядные работы.