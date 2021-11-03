Прокуратуру просят «вразумить» депутата Галагаева в конфликте с ярославским хлебозаводом

Теперь фуры разгружаются прямо на проезжей части. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

К конфликту заместителя председателя фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Романа Галагаева с руководством хлебозавода №1 из-за дороги, расположенной на территории бывшего «Старого города», подключат прокуратуру.

Исторически муку на хлебозавод доставляли через проходную бывшего рынка на Большой Октябрьской. Эти ворота знают без преувеличения все ярославцы.

В 2017 году здание, в котором когда-то горожане одевали детей к 1 сентября, покупали шубы, кожу и джинсы, выкупил у города ярославский депутат Роман Галагаев.

Сперва никаких проблем с новым собственником не возникло: муковозы беспрепятственно пользовались дорогой, оказавшейся в частных руках. Но этим летом Галагаев увеличил стоимость проезда для одного муковоза со ста рублей до двух тысяч! А потом он и вовсе перестал пускать на территорию грузовики.

Теперь фуры разгружаются прямо на проезжей части только что отремонтированной улицы Комсомольской. Каждый день полосу для движения общественного транспорта перекрывают на несколько часов.

Галагаев говорит, что никого не будет пускать, потому что готовится к открытию своего рынка, а под дорогой пролегает множество коммуникаций. Мол, муковоз попросту раздавит инженерные сети, а отвечать придется собственнику.

А вот сотрудники хлебозавода утверждают, что неоднократно и давно предлагали Галагаеву за свой счет переделать дорогу - не только заменить асфальт, но и переложить трубы так, чтобы им ничто не угрожало. Но собственник отказался.

Теперь право пользоваться проездом стороны оспаривают в суде - и до принятия окончательного решения суд принял обеспечительные меры, разрешив движение сквозь бывший «Старый город» транспорту хлебозавода.

Но не тут-то было! Вчера Роман Галагаев можно сказать, что бросился под танк. После того как судебные приставы вручили ему предупреждение об уголовной ответственности за неповиновение суду, депутат заблокировал проезд муковозу своим Ferrari и машиной одного из своих сотрудников.

- Галагаев своим поведением не только подрывает авторитет партии власти. Он в прямом смысле отнимает хлеб у своих избирателей, - высказался депутат Ярославской областной Думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин. - Но я считаю, что скандал необходимо рассматривать не только в этической плоскости, но и на предмет гораздо более грубых нарушений! Прокуратуре следует разобраться в том, почему муниципальный депутат смеет ставить под угрозу выполнение мобилизационного задания, которое предусматривает создание продовольственных запасов на случай военного времени! Такое задание есть у каждого хлебозавода.

Отметим, сегодня муковозы снова разгружаются на улице Комсомольской. В обед полоса движения для общественного транспорта была заблокирована.