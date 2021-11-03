В Ярославле будут судить водителя, по вине которого погибли два человека

Авария произошла в Ярославском районе 25 января 2020 года Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Иваново. Следствие считает, что именно по его вине в ДТП два человека погибли, а молодая женщина получила серьезные травмы.

Авария у деревни Шопша в Ярославском районе произошла в январе прошлого года. В автомобиле «Ссанг Йонг» находились четыре человека: сам водитель и трое пассажиров, которые забронировали эту поездку на сайте по поиску попутчиков. Впереди сидел 23-летний молодой человек, сзади - 19-летние молодожены. Ребята поженились месяц назад и ехали в свадебное путешествие.

25 января была непогода, шел сильный снег. По версии следствия, водитель иномарки неправильно выбрал скоростной режим и поэтому не справился с управлением машины. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, перевозивший металлические трубы. От удара обе машины вылетели в кювет.

Мужчина-молодожен от полученных травм скончался на месте ДТП. Его молодая супруга получила множественные травмы. Еще один пассажир был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.

- В ходе следствия проведены автотехнические и медицинские экспертизы. Обвиняемый свою вину не признал, но собранные по делу доказательства ее подтверждают, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд.