На Ярославском заводе «Ремпутьмаш» вакцинировано более 60 процентов сотрудников

ФОТО: Ярославский завод «Ремпутьмаш»

На Ярославском заводе «Ремпутьмаш» (входит в Группу РПМ, холдинг «Синара – Транспортные Машины») благодаря вакцинации от COVID-19 достигнут коллективный иммунитет на уровне 70 процентов от общего числа сотрудников. По данным на конец октября прививку сделали более 320 человек. В целом по Группе РПМ коллективный иммунитет составляет 68 процентов.

- Есть только один способ победить COVID-19 – выработать коллективный иммунитет. Для этого необходимо пройти вакцинацию. Я уже сделал прививку, и искренне уверен, что все, у кого нет противопоказаний, тоже должны ее сделать. От этого зависит не только наше здоровье, что, безусловно, влияет на производственную деятельность предприятий но и состояние наших близких и коллег», - считает генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн.

Своевременная вакцинация работников предприятия для минимизации рисков заражения вирусом в условиях пандемии является одной из приоритетных задач всех предприятий Группы РПМ и Холдинга «Синара – Транспортные Машины». Сотрудников Ярославского завода, желающих вакцинироваться, организованно доставляют заводским транспортом в одну из поликлиник города, с которой заключен договор на проведение вакцинации. Работники могут выбрать одну из двух доступных вакцин - Гам Ковид Вак (Спутник V) и Спутник Лайт. Перед введением препарата врач обязательно осматривает работников – измеряет артериальное давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

В самом начале прививочной кампании от COVID-19 люди с осторожностью относились к самой прививке и возможным последствиям. Но личный пример руководителей предприятия, прошедших вакцинацию, разъяснительная кампания с участием экспертов помогли заводчанам понять важность и безопасность прививки, и количество вакцинирующихся сотрудников постоянно растет.

- Очень устала от обстановки, которую создал коронавирус. И зная, как болели мои близкие, родные моих друзей, я решила сделать прививку от COVID-19. После вакцинации была только небольшая слабость в течение суток и все нормализовалось, - говорит экономист Ярославского завода «Ремпутьмаш» Ирина Ипатова.