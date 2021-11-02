Мэр Ярославля Владимир Волков: «Переживания «зайцев» меня волнуют мало

По словам главы города, повышения штрафа за безбилетный проезд не будет, пока не наладится система оплаты Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков объяснил ярославцам свою позицию по поводу увеличения штрафа за безбилетный проезд в транспорте. Ранее на встрече с общественниками градоначальник заметил, что штраф в 100 рублей слишком мал и его необходимо поднять рублей до 700-1000. Что на это сказали пассажиры, до сих пор недобрым словом поминающие транспортную реформу, можно узнать здесь.

После волны негодования, Владимир Волков поспешил уточнить, что вопрос по штрафам для «зайцев» действительно обсуждался, но в ближайших планах никакого увеличения нет.

- Никаких повышений штрафов в Ярославле не планируется до того момента, пока не будет четко налажена система оплаты проезда и контроля оплаты, - успокоил мэр.

К этой системе у пассажиров тоже претензий накопилось немало. Валидаторы то вообще не работают и пассажирам приходится или выходить или расплачиваться наличными, то списывают двойную плату за проезд. Да и, по мнению ярославцев, не должен водитель одной рукой рулить, а другой продавать билеты.

- Мы будем развивать систему оплаты проезда. В том числе, будем увеличивать количество валидаторов, чтобы пассажирам было удобно оплачивать проезд бесконтактным способом, - уверил мэр. – Повторюсь, штрафы увеличим только тогда, когда полностью наладим четкую систему оплаты проезда. Честным ярославцам переживать не о чем. А переживания «зайцев» меня волнуют мало. Вернее, совсем не волнуют.

Ссылаясь на мониторинг, Владимир Волков уточнил, что сейчас число перевезенных пассажиров сильно отличается от количества оплат проезда:

- В этом случае нужно либо обеспечить оплату проезда всеми пассажирами, либо повысить стоимость проезда, переложив проблему на добросовестных ярославцев, которым придется платить и за себя, и «за того парня». Я категорически против второго варианта.