В отношении главы Рыбинска возбуждено уголовное дело после ДТП с пострадавшими

ДТП с участием главы Рыбинска произошло 9 сентября у деревни Охотино. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». 29 октября дело поступило в Мышкинский районный суд.

ДТП, участником которого стал глава Рыбинска, произошло 9 сентября у деревни Охотино. «Лексус» под управлением Дениса Добрякова врезался в ВАЗ-2110. Водитель и пассажир отечественной легковушки были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, градоначальник отделался ушибами.

Спустя несколько часов после аварии, на своей странице в соцсети Денис Добряков признал вину и рассказал, что произошло на трассе.

- Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю, - написал он.

По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении, что не устроило депутата Государственной Думы РФ Анатолия Грешневикова. После его обращения в Генпрокуратуру с требованием провести проверку, ситуацией заинтересовались в Москве.