Коронавирус в Ярославской области на 1 ноября 2021 года: скончались 6 человек, заразился 271

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 1 ноября, от коронавируса скончались шесть человек. С начала пандемии – 69 240.

За сутки COVID-19 поставлен еще 271 жителю области. С начала пандемии заразились 69 240 ярославцев.

- Число заболевших и темпы распространения новой коронавирусной инфекции по-прежнему высокие. Количество коек, задействованных на прием пациентов с COVID-19, за неделю увеличилось на 170 и приближается к 4 тысячам. Из них заняты 3113, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

У 388 пациентов состояние тяжелое и крайне тяжелое. 2662 больных – в состоянии средней степени тяжести.

Заражений в России: 8 554 192 (+40 402)

Умерли в России: 239 693 (+1 155)