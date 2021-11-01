«Народный участковый-2021»: голосуем за участника из Ярославской области

Ярославскую область на Всероссийском конкурсе представляет участковый из Борисоглебского района Илья Новожилов Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 1 ноября, начался заключительный этап голосования Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый-2021: Выбери лучшего «Анискина» страны!», который традиционно проходит в сотрудничестве с «Комсомольской правдой».

Ярославскую область на конкурсе представляет участковый уполномоченный полиции из Борисоглебского района Илья Новожилов, который прошел региональный этап с большим отрывом от других конкурсантов.

Лучший «Анискин» Ярославской области служит в полиции 3 года, полтора из них – участковым. Территория, на которой приходится сохранять порядок, у Ильи немаленькая, но он уже отлично знает свой участок. Ездить по деревням приходится не только по вызовам, но и для профилактической работы. Например, чтобы рассказать жителям о телефонных мошенниках, которых в последнее время развелось немало.

Много рабочего времени у участкового занимает профилактическая работа с населением. Фото: УМВД по Ярославской области

Несмотря на то, что в должности участкового Илья Новожилов не так давно, историй у него уже накопилось немало. Корреспонденту «КП-Ярославль» полицейский рассказал, как работа помогла ему справиться со страхом встретить медведя в лесу.

Проголосовать за участкового из Ярославской области Илью Новожилова можно на сайте «Комсомолки». Голоса принимаются до 10 ноября. Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан – результаты голосования при помощи специальной формулы будут сопоставлены с численностью населения региона, который представляет участник.