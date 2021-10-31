В Ярославской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

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По данным оперштаба на 31 октября, за сутки в регионе COVID-19 заразились еще 274 человека, это на шесть человек меньше, чем в антирекорд уходящей недели. Умерли от коронавируса за сутки шесть человек.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 68 969 человек, скончались – 1378.

Заражений в России: 8 513 790 (+40 993)

Умерли в России: 238 538 (+1 158)

С 30 октября в регионе введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не сделавших прививку и не переболевших COVID-19. С 27 октября действуют ограничения при посещении театров, домов культуры, кафе, ресторанов и прочих общественных заведений.