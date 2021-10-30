275 человека за сутки заразились COVID-19 в Ярославской области

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Уровень суточной заболеваемости коронавирусом в Ярославской области продолжает бить рекорды. По данным оперштаба на 30 октября, за сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 275 ярославцам. От болезни скончались пять человек.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 68 695 человек, скончались – 1372.

С 30 октября в регионе введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не сделавших прививку и не переболевших COVID-19. С 27 октября действуют ограничения при посещении театров, домов культуры, кафе, ресторанов и прочих общественных заведений.

Заражений в России: 8 472 797 (+40 251)

Умерли в России: 237 380 (+1 160)