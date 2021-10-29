Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Ивановской области. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Сегодня, 29 октября, в 15 часов на дороге Широково – Косогоры Фурмановского района Ивановской области произошла авария.

По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус «СИМАЗ», который ехал из Иваново в Фурманов.

В автомобиле «Форд Фокус» пострадали два человека. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В полиции Ивановской области рассказали, что все пострадавшие получили тяжелые травмы, сейчас врачи в ЦРБ работают с ними и выясняют характер ранений.

В результате лобового столкновения в автобусе пострадали шесть человек. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

- В результате лобового столкновения в автобусе пострадали шесть человек. Водитель автобуса получил тяжелые травмы. В автомобиле «Форд Фокус» пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа УМВД России по Ивановской области. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

По словам очевидцев, среди пострадавших детей не было.