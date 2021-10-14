От мобильного гида до 5G

Торжественное открытие нового офиса. Слева направо: вице-президент Денис Лысов, директор департамента информатизации и связи Ярославской области Алексей Филиппов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских. Фото: Евгений Иванов

Недавно у ярославского «Ростелекома» произошло сразу несколько событий: компания открыла новый офис для корпоративных клиентов, лучшие сотрудники получили почетные грамоты от областного правительства, а на встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» - директором МРФ «Центр» Денисом Лысовым были приглашены журналисты и блогеры. На встрече были подняты актуальные темы - от туристической сферы, сети пятого поколения, до образовательных проектов.

- Денис Константинович, начнем с туризма. Какие проекты компания реализует в сфере цифрового туризма?

- В 2020 году «Ростелеком» обновил мобильный гид в Ярославле. На 100 зданиях появились таблички с QR-кодами. Код перенаправляет на туристический областной портал, где можно узнать об истории памятника архитектуры. За время работы сервиса было осуществлено более 10 тысяч переходов на сайт. Мы продолжим развитие этого проекта.

- В исторической части Ярославля вы хотите запустить проект «Чистое небо». В чем его смысл?

- Проект направлен на перенос воздушных линий связи с опор наружного освещения и крыш домов в кабельную канализацию.

Мы предлагаем реализовать такой проект в Ярославле, он направлен на перенос воздушных линий связи с опор наружного освещения и крыш домов в кабельную канализацию. Реализация таких мероприятий ведется «Ростелекомом» в более чем двух десятках городов страны. Первым городом в Ярославской области стал Рыбинск. Мы предлагаем запустить такой проект и в Ярославле.

В конце сентября в Ярославле произошло важное событие – открылся новый офис продаж и обслуживания для корпоративных клиентов компании на Лисицына, 8 В демозоне желающие смогут протестировать такие продукты компании, как «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение»,«Управляемый Wi-Fi», «Ростелеком Экраны».

- Каковы перспективы развития интернета и мобильной связи в сельской местности в Ярославской и Костромской областях.

- Существует несколько проектов, благодаря которым интернет приходит в сельскую местность. Первый - это программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В соответствии с ней оптические линии связи и точки доступа в интернет уже пришли в 60 населенных пунктов Ярославской области численностью от 250 до 500 человек. До конца этого года точки бесплатного Wi-Fi будут установлены еще в 38 селах и деревнях. В этом году проект УЦН на территории области будет завершен.

Одновременно в Ярославкой области стартовал второй этап проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). В этом году в Ярославской области будет запущено пять базовых станций, на следующий год планируем ввод 37 базовых станций в Ярославской области и 41 базовую станцию в Костромской. Кроме того, мы продолжаем строительство сетей GPON.

- У компании есть образовательные проекты. Насколько высокий интерес у школ к продукту «Лицей» в Ярославле?

- В первую очередь «Лицей» рассчитан не на школы, а на школьников. Он призван помочь пополнить пробелы в знаниях школьной программы. В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5-11-й классы, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные

развивающие курсы, а также консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1-4-е классы), средняя (5-8-е классы) и старшая (9-11-е классы). Курсы «Лицея» разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования России. И самое главное - наши курсы легитимны, соответствуют образовательным стандартам, принятым в стране.

Число пользователей сервиса с 2020 года увеличилось вдвое, как и по Костромской области.

- Насколько нам известно, «Ростелеком» активно развивает сотовую связь по всей России. Есть ли понимание, когда в Ярославской области запустятся сети 5G и что нужно сделать, чтобы их запустить?

- Сети 5G на российском оборудовании планируется запустить сначала в городах-миллионниках, ориентировочно через три года. В Ярославле население меньше, поэтому приход 5G в ближайшее время ждать не стоит.

- Какие услуги «Ростелекома» сейчас востребованы среди частных лиц и бизнеса?

- Традиционно востребованной остается услуга доступа в сеть интернет. В Ярославской области ее используют 100 тысяч семей и более шести тысяч организаций. На втором месте по популярности у населения Wink. Сейчас в Ярославской области более 50 тыс. пользователей сервиса. Но не нужно забывать, что Wink с одного аккаунта могут смотреть все члены семьи, поэтому реальная аудитория сервиса в несколько раз шире. Все большим спросом среди населения и предприятий пользуются услуги облачного видеонаблюдения.