Сотрудник колонии строгого режима Костромы обвиняется в превышении полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Костромской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врио начальника оперативного отдела ИК-1 Костромы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, сотрудник колонии взял по свою «опеку» двух заключенных и закрывал глаза на то, что у зэков имеются смартфоны. Осужденные выходили в Интернет, совершали денежные переводы, организовывали себе и сокамерникам передачки и даже делали ставки в букмекерской конторе. В общем, жили почти как на воле, а не как положено в колонии строго режима. При попустительстве оперативника осужденные провели различных платежей на сумму порядка 500 тысяч рублей.

- Обвиняемый, зная, что у осужденных есть средства связи, не изымал запрещенные предметы. Получив от дежурного информацию об обнаружении сотовых телефонов, запретил их изымать и фиксировать факт нарушения правил распорядка исправительного учреждения, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Во время расследования уголовного дела сотовые телефоны были изъяты на территории ИК. На период следствия обвиняемого от работы отстранили, судом ему была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Уголовное дело направлено в суд.