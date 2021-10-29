В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 38 человек

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Оперштаб подвел итоги недели. С 22 по 29 октября коронавирусом в Ярославской области заразились 1858 человек, скончались от COVID-19 38 ярославцев. За сутки выявлено 280 новых заражений, умерли 5 человек.

За семь дней от коронавируса вылечились 967 жителей области. Госпитализировано на данный момент 3062 пациента, на 20 больше, чем в прошлую пятницу.

- У 2070 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 992 – имеются все признаки COVID-19, - уточнили в оперштабе.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 35485;

Рыбинск – 5384;

Ростовский МР -3941;

г.о.Переславль-Залесский - 4184;

Тутаевский МР -2532;

Ярославский МР - 2786;

Угличский МР -3146;

Борисоглебский МР - 1492;

Некрасовский МР -1596;

Гаврилов-Ямский МР – 1290;

Пошехонский МР - 969;

Рыбинский МР - 832;

Даниловский МР - 1056;

Мышкинский МР - 584;

Большесельский МР - 648;

Некоузский МР - 791;

Любимский МР - 740;

Первомайский МР - 580;

Брейтовский МР – 384.