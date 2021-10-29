В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 38 человек

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Оперштаб подвел итоги недели. С 22 по 29 октября коронавирусом в Ярославской области заразились 1858 человек, скончались от COVID-19 38 ярославцев. За сутки выявлено 280 новых заражений, умерли 5 человек.
За семь дней от коронавируса вылечились 967 жителей области. Госпитализировано на данный момент 3062 пациента, на 20 больше, чем в прошлую пятницу.
- У 2070 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 992 – имеются все признаки COVID-19, - уточнили в оперштабе.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 35485;
Рыбинск – 5384;
Ростовский МР -3941;
г.о.Переславль-Залесский - 4184;
Тутаевский МР -2532;
Ярославский МР - 2786;
Угличский МР -3146;
Борисоглебский МР - 1492;
Некрасовский МР -1596;
Гаврилов-Ямский МР – 1290;
Пошехонский МР - 969;
Рыбинский МР - 832;
Даниловский МР - 1056;
Мышкинский МР - 584;
Большесельский МР - 648;
Некоузский МР - 791;
Любимский МР - 740;
Первомайский МР - 580;
Брейтовский МР – 384.