В Костромской области ужесточили коронавирусные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Костромской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперштаба, 28 октября коронавирус выявлен у 192 жителей региона, в стационарах находятся 760 пациентов, в крайне тяжелом состоянии – 90 пациентов. Ни у одного из них нет прививки от COVID-19, уточнили в правительстве Костромской области. С начала пандемии в регионе от вируса скончались 862 человека.

Из-за увеличения числа больных, в регионе вновь введены ограничения.

- Все непривитые жители области старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. С 1 ноября по 1 декабря они могут покидать место жительства только в случае крайней необходимости.

- Непривитых беременных женщин, сотрудников старше 60 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания работодатель должен перевести на дистанционный режим. Исключение могут сделать для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для организации.

Данное требование не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, медицинские и образовательные учреждения, аптеки, организации, обеспечивающие население питанием и товарами первой необходимости.

- Кафе, бары, рестораны и прочие заведения общественного питания могут работать с 6 утра до 23:00. В другое время допускается работа на вынос и доставка заказов.

- Работодателям рекомендовано предоставлять два дня оплачиваемого отдыха сотрудникам, которые проходят вакцинацию.