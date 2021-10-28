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Здоровье28 октября 2021 12:00

273 человека за сутки заразились COVID-19 в Ярославской области

Скончались шесть ярославцев
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом в Ярославской области продолжает бить рекорды. По данным оперштаба на 28 октября, за сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 273 ярославцам. От болезни скончались шесть человек.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 68 140 человек, скончались – 1362.

С 28 октября в регионе введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не сделавших прививку и не переболевших COVID-19. С 27 октября действуют ограничения при посещении театров, домов культуры, кафе, ресторанов и прочих общественных заведений.

Заражений в России: 8 392 697 (+40 096)

Умерли в России: 235 057 (+1 159)

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