Студентка ЯГМУ рассказала, почему пошла добровольно трудиться в ярославскую поликлинику

В медучреждениях Дзержинского района сейчас трудятся студенты второго и третьего курсов. ФОТО: личный архив Марии Рыбаковой

В Ярославле и регионе в связи с ростом заболеваемости в поликлиниках и больницах не хватает медиков. На помощь врачам пришли студенты ЯГМУ. Волонтеры работают в поликлиниках по сменам: они обзванивают пациентов, разбирают документы в регистратуре. Студенты второго и третьего курсов медицинского университета распределены по четырем поликлиникам Дзержинского района.

-Я работаю в поликлинике №2 при больнице №9, медучреждение находится на улице Труфанова. В наши обязанности сейчас входит работа в карточном архиве, распределяем анализы по картам и выдаем их. Помимо этого, обзваниваем пациентов, которые болеют коронавирусом дома. Принимаем вызовы врача на дом, - рассказывает студентка третьего курса лечебного факультета Мария Рыбакова. – Сейчас нехватка кадров, в связи с этим попросили помочь нас – тех, кто чувствует в себе силы пойти работать волонтером в это непростое время. Я решила, что хочу попробовать. Меня перевели на дистанционное обучение, но я успеваю ходить на очные пары.

В правительстве области рассказали, что ряды добровольцев, трудящихся в поликлиниках области, пополняют автоволонтеры. Сейчас, как и в предыдущие волны пандемии, они возят врачей к пациентам, доставляют лекарства.