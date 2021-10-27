Строится новый судостроительный завод

Состоялся конструктивный диалог промышленников с врио губернатора региона Фото: Правительство Ярославской области

Традиционный осенний День промышленности состоялся в Ярославле 19 октября. И одним из ключевых его событий стало знакомство врио губернатора региона Михаила Евраева с руководителями ключевых предприятий Ярославской области.

О том, на что промышленники просили обратить внимание нового главы одного из лидирующих на протяжении последних нескольких лет по индексу промышленного производства регионов ЦФО, корреспондент «КП» узнала у соучредителя ГК «Паритет» Алексея Лукьянова.

- Алексей Борисович, Группа компаний «Паритет» - одно из динамично развивающихся многопрофильных предприятий нашего региона, знаменитое в том числе производством современных судов. Какого рода поддержка, в частности помощь власти, вам нужна?

- Сегодня мы реализуем трехстороннее соглашение, которое на ПМЭФ-2021 (Петербургском международном экономическом форуме) подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а также руководители ГК «Паритет» и крупнейшего российского оператора речных круизов - ООО «ВодоходЪ». Соглашение об инвестициях на сумму более миллиарда рублей предусматривает строительство на нашей верфи пяти современных электрокатамаранов. Для того чтобы их построить, необходимо сначала выстроить и оборудовать новые производственные цеха, чем мы сейчас и занимаемся. До конца текущего года корпуса должны быть возведены, а уже следующим летом 2022 года первый электрокатамаран будет построен и спущен на воду. Сейчас его модули собираются по отдельности. Первые пять таких катамаранов, построенные на нашем новом заводе, примут участие в конкурсе Минпромторга на модернизацию парка отечественных круизных судов, и здесь речь идет уже о нескольких тысячах кораблей, которые могут строить в том числе ярославские судостроительные предприятия. Поэтому разговор на Дне промышленности шел как раз о том, что поддержка власти нам необходима, в частности, для своевременного оформления разрешительной документации на строительство нового завода.

- Именно такой электрокатамаран, который будет собран на новом заводе, - ваш авторский проект?

- Да, мы строим судно, на которое имеем патент, автор изобретения - соучредитель ГК «Паритет» Александр Лукьянов. И одна из характеристик нашего электрокатамарана - эффектный, красивый дизайн. Людям будет приятно ступить на палубу, прокатиться на нем по водным просторам. А еще наше судно энергоэффективно с точки зрения потребления электричества и, как следует из названия, экологично. Мы надеемся, что уже через год сможем пригласить желающих на прогулку на новом электрокатамаране по волжским водам. Впрочем, и экспортный потенциал судна чрезвычайно высок.

- Алексей Борисович, остается лишь пожелать вам успешного завершения строительства нового завода и своевременного спуска на воду нового электрокатамарана, а затем и победы в конкурсе Минпромторга. Пусть все сложится, и вся необходимая поддержка будет оказана!

- Благодарю! Для нас очень важна в том числе имиджевая поддержка на высшем уровне, когда руководители региона в переговорах с ведущими промышленными корпорациями, органами власти РФ представляют интересы таких предприятий, как наше. И принципиально важно, что Михаил Евраев в ходе встречи и беседы выразил готовность помогать всем проектам, которые работают в русле развития Ярославской области, на благо нашего региона.