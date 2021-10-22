Лучший народный участковый Ярославской области: «Работа в полиции помогла мне справиться с детскими страхами»

Участковый Илья Новожилов. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области завершился региональный этап конкурса «Народный участковый-2021», партнерами которого являются «Комсомольская правда» и МВД России. Победителем стал участковый из Борисоглебского района Илья Новожилов. По результатам онлайн-голосования он одержал победу с большим отрывом от других конкурсантов. Илья Новожилов – лейтенант, он полтора года работает участковым уполномоченным в отделении МВД России по Борисоглебскому району Ярославской области. Илье всего 25 лет, но в его ведение находится Инальцинское сельское поселение, в котором проживают больше тысячи человек. Помимо этого, в участок Ильи входят девять деревень.

Сотруднику полиции Илье Новожилову всего 25 лет, но он уже показал себя достойным участковым, которого любят жители Фото: УМВД по Ярославской области

Работа помогла Илье побороть детские страхи. Как он сам рассказывает, в детстве боялся ходить в лес, потому что там мог встретиться медведь. Но когда сейчас он с коллегами ночью искал в лесу заблудившегося человека, то мысль была одна – найти пропавшего, и никакого страха.

Участковый поделился еще одним своим случаем, который доказывает, что сотрудник полиции – это призвание.

- В один из поздних вечеров, мне на мобильный позвонили из деревни Зачатье и сообщили, что в поселке стреляют. Сделав сообщение в дежурную часть, тут же на своей машине поехал в Зачатье. Не знал, чем обернется ситуация, как встретит стрелявший человек сотрудников полиции, что предпримет, - рассказал Илья. - Когда я приехал к указанному дому, то обнаружил, что все живы. Следом за мной приехала опергруппа. Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них, охотник, взяв ружье, которое к нашему приезду закинул в кусты, наставил его в живот другому, но, слава Богу, выстрелил не в человека, а в пол. Однако дробь отскочила и попала потерпевшему в ногу. Было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Угроза убийством» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Корреспондент КП-Ярославль поговорила с Ильей Новожиловым о его профессии и об особенностях работы в сельском поселении.

- Илья, расскажите, пожалуйста, почему вы решили работать в полиции и стать именно участковым? Собираетесь ли двигаться по карьерной лестнице дальше?

- В полицию я пошел по стопам отца, он 20 лет отработал в милиции водителем. Мне предложили место участкового, и я согласился. Двигаться дальше хочу и планирую в ближайшем будущем получить высшее образование.

- Что вы можете сказать о своем участке? Как люди относятся к вам?

- Участок у меня большой, но спокойный. Местные жители относятся ко мне с уважением и пониманием. Буйного контингента не много, справляемся с ними постоянным контролем и профилактическими работами.

- Как семья относится к вашей работе?

- Хорошо, супруга поддерживает меня в любой ситуации.

- Насколько тяжело быть участковым сельского поселения? Есть ли желание поработать в городе?

- Большинство населения старше меня, поэтому каких-то серьезных проблем практически нет, так как люди взрослые и все понимают. Желания поработать в городе нет, так как я здесь родился и жил все время – где родился, там и пригодился.

- Приходится ли как-то ограничивать себя в поведении или каких-то действиях, учитывая, что вы почти все время на виду?

- Конечно. Вести себя нужно достойно и культурно. Я считаю, что сотрудник полиции должен быть примером для всех окружающих.