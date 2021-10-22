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Общество22 октября 2021 10:30

Лучший народный участковый Ярославской области: «Работа в полиции помогла мне справиться с детскими страхами»

Сотруднику полиции Илье Новожилову всего 25 лет, но он уже показал себя достойным участковым, которого любят жители
Анастасия Голубева
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Участковый Илья Новожилов.

Участковый Илья Новожилов.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области завершился региональный этап конкурса «Народный участковый-2021», партнерами которого являются «Комсомольская правда» и МВД России. Победителем стал участковый из Борисоглебского района Илья Новожилов. По результатам онлайн-голосования он одержал победу с большим отрывом от других конкурсантов. Илья Новожилов – лейтенант, он полтора года работает участковым уполномоченным в отделении МВД России по Борисоглебскому району Ярославской области. Илье всего 25 лет, но в его ведение находится Инальцинское сельское поселение, в котором проживают больше тысячи человек. Помимо этого, в участок Ильи входят девять деревень.

Сотруднику полиции Илье Новожилову всего 25 лет, но он уже показал себя достойным участковым, которого любят жители

Сотруднику полиции Илье Новожилову всего 25 лет, но он уже показал себя достойным участковым, которого любят жители

Фото: УМВД по Ярославской области

Работа помогла Илье побороть детские страхи. Как он сам рассказывает, в детстве боялся ходить в лес, потому что там мог встретиться медведь. Но когда сейчас он с коллегами ночью искал в лесу заблудившегося человека, то мысль была одна – найти пропавшего, и никакого страха.

Участковый поделился еще одним своим случаем, который доказывает, что сотрудник полиции – это призвание.

- В один из поздних вечеров, мне на мобильный позвонили из деревни Зачатье и сообщили, что в поселке стреляют. Сделав сообщение в дежурную часть, тут же на своей машине поехал в Зачатье. Не знал, чем обернется ситуация, как встретит стрелявший человек сотрудников полиции, что предпримет, - рассказал Илья. - Когда я приехал к указанному дому, то обнаружил, что все живы. Следом за мной приехала опергруппа. Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них, охотник, взяв ружье, которое к нашему приезду закинул в кусты, наставил его в живот другому, но, слава Богу, выстрелил не в человека, а в пол. Однако дробь отскочила и попала потерпевшему в ногу. Было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Угроза убийством» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Корреспондент КП-Ярославль поговорила с Ильей Новожиловым о его профессии и об особенностях работы в сельском поселении.

- Илья, расскажите, пожалуйста, почему вы решили работать в полиции и стать именно участковым? Собираетесь ли двигаться по карьерной лестнице дальше?

- В полицию я пошел по стопам отца, он 20 лет отработал в милиции водителем. Мне предложили место участкового, и я согласился. Двигаться дальше хочу и планирую в ближайшем будущем получить высшее образование.

- Что вы можете сказать о своем участке? Как люди относятся к вам?

- Участок у меня большой, но спокойный. Местные жители относятся ко мне с уважением и пониманием. Буйного контингента не много, справляемся с ними постоянным контролем и профилактическими работами.

- Как семья относится к вашей работе?

- Хорошо, супруга поддерживает меня в любой ситуации.

- Насколько тяжело быть участковым сельского поселения? Есть ли желание поработать в городе?

- Большинство населения старше меня, поэтому каких-то серьезных проблем практически нет, так как люди взрослые и все понимают. Желания поработать в городе нет, так как я здесь родился и жил все время – где родился, там и пригодился.

- Приходится ли как-то ограничивать себя в поведении или каких-то действиях, учитывая, что вы почти все время на виду?

- Конечно. Вести себя нужно достойно и культурно. Я считаю, что сотрудник полиции должен быть примером для всех окружающих.

Илья Новожилов рассказывает о своей профессии
Автор видео: УМВД России по Ярославской области
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ