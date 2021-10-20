«О, я!»: 10-летний мальчик, пропавший в Ярославле, очень удивился, узнав, что его ищет полиция и волонтеры

18 октября в Ярославле пропал 10-летний мальчик Сережа. ФОТО: группа "ЯрСпас" Вконтакте

В понедельник, 18 октября, в Ярославле пропал 10-летний мальчик Сережа. Ребенок не вернулся из школы и сначала родители пытались найти его самостоятельно, а когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию и к волонтерам отряда «ЯрСпас». Заявка на поиск поступила уже ночью.

- Полночь – внимание, заявка, выезд! Мне звонят «У нас еще один ребенок». Я думала, шутят, - рассказывает главный инфорг отряда «ЯрСпас» Светлана Герасимова.

Но было не до шуток. На дворе ночь, мальчика нигде нет. А поисковики только что вернулись из Вологды, где была найдена погибшей 9-летняя девочка.

Волонтеры приехали на точку сбора, там уже работала полиция. Отец Сережи дал контакты одноклассников и друзей сына, поисковики направились осматривать район: подъезды, чердаки, дачи, кладбище… А Сережа в это время находился в гостях у друга. Около 3 часов ночи от полиции пришло сообщение: «Найден, жив!».

- Когда ребенку показали ориентировку на него, он очень удивился и сказал «О, я!», - рассказали в группе «ЯрСпас» ВКонтакте.

Волонтеры еще раз напоминают родителям: первые три часа после исчезновения – самые важные для удачного поиска. Если вы понимаете, что ребенок потерялся, не ждите ночи, сразу сообщайте в полицию и привлекайте поисково-спасательные отряды.

Если же у вашего ребенка в гостях остался друг, не поленитесь позвонить его родителям и лично убедиться, что они в курсе, где находится их сын или дочь.