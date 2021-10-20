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Здоровье20 октября 2021 12:47

В Ярославской области 20 октября побит еще один антирекорд по числу заболевших COVID-19

По данным оперштаба на 20 октября, коронавирусом заболели 250 ярославцев, скончались еще 6 человек
Полина Вачнадзе
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Коронавирусом заболели 250 ярославцев

Коронавирусом заболели 250 ярославцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

250 новых заражений коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ярославской области. Очередной антирекорд побит. С начала пандемии заразились COVID-19 66 040 ярославцев, 1315 из них не смогли пережить болезнь. За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

Ухудшается и эпидемиологическая обстановка в целом по стране. На 20 октября зарегистрировано 34 073 новых заражения COVID-19, 1 028 россиян скончались. С начала пандемии вирус подхватили 8 094 825 жителей страны, скончались 226 353 человека.

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