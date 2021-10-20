Бик яхшы - очень хорошо!

В состязаниях приняли участие семейные команды из Ярославля и Тутаева. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Организатором яркого мероприятия стала общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области».

Ярославцы знают, что традиционный праздник татарско-башкирской культуры «Сабантуй» ежегодно проводился в городе Ярославле в пойме реки Которосли возле острова Даманский и собирал на своих площадках тысячи горожан. В 2020 и 2021-м из-за пандемии от этого пришлось отказаться, но татары сочли невозможным вовсе не проводить свой добрый семейный праздник.

Сохранив основную концепцию Сабантуя как этнического культурно-просветительского, развлекательного и спортивного мероприятия, татарская автономия переформатировала его в семейный праздник «Сабантуйские игры» и провела его в спортивном комплексе «Триумф» с соблюдением мер безопасности. Благо подобный опыт уже был - еще в 2017 году Ярославское региональное общественное объединение татар «Нур» (его правопреемником является Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области) успешно провело в Ярославле такой праздник, выиграв грант Министерства культуры Республики Татарстан.

В программу игр вошли интеллектуальные и спортивные соревнования. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Игры, как и Сабантуй, построены на различных элементах татаро-башкирского народного творчества, нашедших отражение в музыке, танце, пении, спортивных состязаниях. Программа Игр включает концертные (песенные, танцевальные и инструментальные) творческие номера исполнителей в национальных костюмах, игровые национальные забавы (эстафеты, бег в мешках, перетягивание каната и т.д.). Только вместо наиболее контактного и опасного в эпидемиологическом плане элемента Сабантуя - борьбы курэш - участникам предложили командные интеллектуальные игры на знание основ татарского языка, истории и культурного наследия российских татар, современной татарской музыки.

- Дважды срывался наш традиционный праздник «Сабантуй», и мы решили провести его в сокращенном варианте, - рассказал руководитель татарской национально-культурной автономии города Ярославля Нургали Хайруллин. - У татар есть такая игра «Батыр гаиле», что в переводе на русский означает «богатырская семья». Было решено объединить традиционный «Сабантуй» и эту игру в спортивно-интеллектуальное соревнование «Сабантуйские игры».

Участниками Игр в «Триумфе» стали семейные команды из Ярославля и Тутаева - Бирюковы, Хайруллины, Шайхутдиновы и Тетеревы. Интересно, что команды приехали к болельщикам и жюри не с пустыми руками, а с угощениями - блюдами татарской кухни.

- Для нас очень важно вовлечь в праздник именно семьи, детей, - сказал Нургали Хайруллин. - Считается, что сейчас в Ярославской области живут 6 тысяч татар. Хочется, чтобы мы не теряли связь с татарской культурой и языком.

Нургали Хайруллин знает, о чем говорит. Его родители приехали в Ярославль еще до Великой Отечественной войны, он сам в прошлом - военный и служил по гарнизонам в разных точках огромной страны, его дети учились в русских школах. А терять навыки общения на родном языке грустно.

Украшением яркого и веселого праздника, в котором были победители, но не оказалось проигравших, стал гость из Казани - Айнур Муратов. Он виртуозно играет на баяне, хромке, курае, тальянке, малых гармонях и пастушеском духовом музыкальном инструменте - кавале.

Украшением праздника стала музыка в исполнении виртуоза из Казани Айнура Муратова. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Мероприятие прошло в рамках исполнения принятой правительством области подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Материал публикуется в рамках реализации информационного проекта «Ярославия - земля согласия».