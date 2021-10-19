Ивановская области вошла в число регионов с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19

Ивановская область вошла в число регионов России, где ситуацию с коронавирусом можно назвать напряженной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ивановская область вошла в число регионов России, где ситуацию с коронавирусом можно назвать напряженной. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Помимо Ивановской области, в «зоне риска» находятся Пермский край, Тюменская и Оренбургская области, республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. Во все эти регионы, по словам министра здравоохранения, направлены дополнительные медицинские бригады.

По данным оперштаба на 19 октября, в Ивановской области зафиксировано 205 новых диагнозов, с начала пандемии коронавирусом заразились 52 688 человек. За сутки скончались восемь жителей региона, с начала пандемии – 1729.

Всего в стационарах находится 2714 человек, в том числе на койках с кислородом – 1366 человек. На аппаратах ИВЛ – 128 пациентов (прирост за сутки – 2 человека). Суточная госпитализация составила 282 человека. Свободны для пациентов с COVID-19 – 128 коек.