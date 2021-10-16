В Иванове сотрудницу крупного магазина обвиняют в использовании поддельной справки о наличии антител

Жительница Иванова анализ не делала, а справку купила в Интернете Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Иванове сотрудники полиции проверили, как соблюдается эпидемиологический регламент в одном из крупных продовольственных магазинов города. Администрация магазина предоставила полицейским лабораторные заключения о наличии у работников антител к COVID-19. Одна из справок вызвала подозрения. И оказалось, что не зря.

- Выяснилось, данный документ медицинским учреждением не выдавался. Обладательница справки на самом деле биологический материал для проведения теста не сдавала, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Женщина не стала долго отпираться и призналась, что справку купила на сайте в Интернете, заплатив за нее 1500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. За использование поддельного документа жительнице Иванова грозит арест на срок до 6 месяцев. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.