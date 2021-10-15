В Иванове автобус выехал на «встречку» и чуть не сбил пешеходов с детьми

В Иванове под колеса пассажирского автобуса чуть не попали пешеходы с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове под колеса пассажирского автобуса чуть не попали пешеходы с детьми, которые спокойно переходили дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. Сотрудники полиции об этом инциденте узнали во время мониторинга Интернет-пространства: запись с нарушение выложили на одном из сайтов.

- Водитель автобуса на красный сигнал светофора начал объезжать машину, которая остановилась. В это время по пешеходному переходу уже пошли люди. Осуществляя опасный маневр, водитель автобуса выехал на встречную полосу, игнорируя правила ПДД, пересек регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, чуть не сбив пешеходов с детьми, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сотрудникам ГИБДД не составило труда найти мужчину, который управлял пассажирским автобусом. Им оказался 43-летний местный житель. Водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ: за выезд на встречную полосу, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за то, что не уступил дорогу пешеходам.