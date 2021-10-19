В Ярославской области 19 октября скончались от коронавируса семь человек

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В Ярославской области второй день подряд от коронавируса умирает семь человек. По данным оперативного штаба, с начала пандемии по COVID-19 от инфекции скончались 65 790 ярославцев.

Не идет на спад и число ежедневно регистрируемых новых заражений. На 19 октября зафиксировано 243 новых случая, с начала пандемии – 65 790.

Всего заражений в России: 8 060 752 (+33 740)

Умерли в России: 225 325 (+1 015)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.