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Здоровье18 октября 2021 12:00

В Ярославской области 18 октября скончались от коронавируса семь человек

По данным оперштаба на 18 октября, зарегистрировано 237 новых заражений COVID-19
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

По данным оперштаба на 18 октября, в Ярославской области от коронавируса за сутки скончались семь человек. С начала пандемии COVID-19 убил 1 302 ярославцев.

За сутки зарегистрировано 237 новых заражений, с начала пандемии – 65 547.

Всего заражений в России: 8 027 012 (+34 325)

Умерли в России: 224 310 (+998)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Полный список ограничений по коронавирусу можно узнать здесь.

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